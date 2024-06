publicite

La 78e session de l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) a adopté à l’unanimité une résolution proposée par la Chine pour désigner le 10 juin comme Journée internationale du dialogue entre les civilisations, le 7 juin 2024 à New York.

Désormais, chaque 10 Juin, le monde entier commémorera la « Journée internationale du dialogue entre les civilisations ». L’instauration de cette journée voulue par la Chine a connu l’adhésion de la communauté internationale lors de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU).

Cette résolution stipule que toutes les réalisations des civilisations sont « l’héritage collectif de l’humanité« . Elle prône le respect de la diversité des civilisations, en soulignant « le rôle crucial du dialogue » entre les civilisations dans le maintien de la paix mondiale, la promotion du développement commun, l’amélioration du bien-être humain et la réalisation du progrès collectif.

Ce projet de résolution présenté par Fu Cong, représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies, lors de la session plénière de l’AGNU, appelle à un « dialogue d’égal à égal et au respect mutuel » entre les différentes civilisations, reflétant pleinement l’essence de l’Initiative pour la civilisation mondiale. Elle décide de faire du 10 juin la Journée internationale du dialogue entre les civilisations.

« La proposition de la Chine d’instaurer la Journée internationale du dialogue entre les civilisations vise à renforcer la reconnaissance mondiale de la valeur importante de la diversité culturelle et de la coopération dans les échanges entre les civilisations », a expliqué Lin Jian, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Il se réjoui donc du soutien de l’adhésion de la communauté internationale à l’instauration de la Journée internationale du dialogue entre les civilisations, ce qui selon Monsieur Lin, démontre pleinement que l’Initiative mondiale pour la civilisation (IMC) est conforme à la tendance du temps et répond aux besoins de l’époque.

Aussi, M. Lin a indiqué lors d’une conférence de presse que les visions et les solutions chinoises étaient de mieux en mieux comprises, soutenues et acceptées par de plus en plus de pays. « La résolution a reçu une réponse chaleureuse et un large soutien de la part de la communauté internationale, la majorité des États membres de l’ONU l’ayant signée et approuvée conjointement.

Des organisations internationales telles que l’Alliance des civilisations des Nations unies et l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture avaient fait l’éloge de la résolution, reconnaissant ainsi son importance significative », a déclaré M. Lin,

La résolution s’articule autour des principes fondamentaux de l’IMC, affirme clairement que toutes les réalisations des civilisations constituent la richesse commune de l’humanité, plaide pour le respect de la diversité des civilisations, et souligne le rôle important du dialogue entre les civilisations dans le maintien de la paix mondiale, la promotion du développement commun, l’amélioration du bien-être humain et la réalisation d’un progrès commun, a poursuivi M. Lin.

La Chine se dit prête à collaborer avec la communauté internationale pour mettre en œuvre activement la résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies, en déployant des efforts inlassables pour promouvoir les échanges culturels et l’apprentissage mutuel, ainsi que pour favoriser la paix et le développement dans le monde. Cette initiative insuffle une énergie positive aux efforts déployés à l’échelle mondiale pour relever les défis communs.

Sources : (Xinhua/Xie E), Ying Xie, Yishuang Liu

Synthèse de Akim KY

Burkina 24

