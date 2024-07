publicite

0 Partages Partager Twitter

Initiative TIC et Citoyenneté (TICC), une Association citoyenne pour l’appropriation du numérique en Afrique, a lancé le 13 juillet 2024 le « Prix Pierre Ouédraogo pour le leadership numérique » afin de rendre hommage et perpétuer la mémoire de Pierre Ouédraogo, un pionnier du numérique au Burkina Faso, décédé le 13 juillet 2023.

La suite après cette publicité

Le Prix Pierre Ouédraogo pour le leadership numérique est remis chaque deux ans à une personnalité ou une initiative qui a contribué de manière exceptionnelle à la promotion du numérique et favoriser l’appropriation du numérique en Afrique.

Les candidatures à ce prix sont suscitées par des organisations, des institutions, des associations, des pays et des personnalités du domaine des technologies de l’information et de la communication à travers une correspondance adressée avant le 31 décembre de l’année paire.

Le 13 juillet de l’année impaire, le Prix Pierre Ouédraogo pour le leadership numérique est attribué par un jury international composé de personnalités choisies par le conseil d’orientation. Le lauréat sera célébré lors d’une cérémonie solennelle de remise de prix, le 13 juillet de l’année impaire à Ouagadougou, date anniversaire du décès de Pierre où il recevra un prix d’un montant de cinq (5) millions CFA, un globe en cristal gravé et un certificat durant une cérémonie solennelle réunissant des personnalités et des organisations du monde du numérique.

Chaque édition, en plus du prix Pierre OUEDRAOGO pour le leadership numérique, une bourse d’étude ou une subvention à un projet sera attribuée à un jeune fille pour des études de doctorat en informatique. Toutes ces informations ont été données par Initiative TIC et Citoyenneté (TICC), une Association citoyenne pour l’appropriation du numérique en Afrique initiateur du « Prix Pierre Ouédraogo pour le leadership numérique ».

Il s’agit d’une initiative qui s’inscrit dans le renforcement des valeurs et passions qu’incarnaient Pierre Ouédraogo en tant que fervent promoteur du développement du numérique, selon les mots de Adja Ouattara/Sanon, de l’Initiative TIC et Citoyenneté (TICC).

« Nous voulons mettre en route un prix en honneur de Pierre Ouédraogo pour son leadership de plus de 30 années d’expérience dans la gestion des projets et programmes dans le numérique. Pierre était passionné de l’utilisation du numérique dans l’agriculture, dans la sécurité. Pierre est reconnu comme l’un des meilleurs stratèges du numérique.

Pour parler de la souveraineté numérique, de la production des contenues locaux, de la construction des infrastructures spécifiques pour le point d’atterrissage internet. C’est pourquoi la présente initiative vise à rendre hommage à sa remarquable contribution tout en prolongeant son héritage de manière significative sur le continent », a-t-elle soutenu.

Ce prix récompensera aussi des Projets et initiatives dans les Technologies de l’information et de la communication (TIC) et Citoyenneté numérique à fort impact. Ministre de la Transition Digitale, des Postes et des Communications Électroniques est dirigé par Madame Aminata Zerbo/Sabané s’est réjouie de l’instauration de ce prix qui va contribuer à perpétuer la mémoire et l’héritage de Pierre Ouédraogo.

Également la famille de Pierre Ouédraogo a bien accueilli l’instauration de ce prix qui vient perpétuer ses actions envers le développement du numérique au Burkina Faso. Pierre OUÉDRAOGO a été directeur de la Francophonie numérique à l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) basée à Paris, France. Il a joué un rôle important dans l’arrivée de l’Internet au Burkina Faso ainsi que dans d’autres pays francophones en Afrique.

Akim KY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite