Burkina Faso : Une caravane pour soutenir les FDS et les VDP

L’Union parlementaire des jeunes afros (UPJA) a organisé une caravane de soutien aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) des États de l’AES le samedi 13 juillet 2024 à Ouagadougou. La caravane a porté sur le thème « Voix de la jeunesse pour la paix et la sécurité ».

Du rond-point des martyrs à la place de la révolution, les jeunes ont arpenté les grandes artères de la capitale burkinabè pour témoigner leur appartenance à la transition et par ricochet leur soutien aux FDS et aux VDP des États de l’AES.

Ce sont plus de 500 jeunes qui ont répondu à l’appel lancé par l’Union parlementaire des jeunes afros (UPJA). Ainsi donc, Maïmounata Zoromé, présidente pays de l’UPJA a notifié que face au défi sécuritaire, la solidarité entre les jeunes et les pays de l’AES s’impose.

Elle a assuré que la paix et la stabilité des pays de l’AES dépendent également de la capacité de la jeunesse à surmonter ensemble les épreuves et à soutenir ceux qui se battent pour la sécurité et la liberté. « Nous sommes ici pour exprimer notre profonde gratitude et notre admiration envers ceux qui, chaque jour risquent leur vie pour défendre notre pays et protéger nos populations.

Leur courage, leur dévouement et leur sens du sacrifice sont une source d’inspiration pour nous tous. Nous rendons un hommage particulier aux volontaires pour la défense de la patrie, ces citoyens héroïques qui ont choisi de se lever pour défendre nos valeurs et nos libertés. Leur engagement, leurs bravoures et leur patriotisme sont un exemple éclatant pour toute la nation », a salué Maïmounata Zoromé.

En outre, Wiloho Coulibaly, chargé de mission du ministre en charge de la jeunesse a indiqué que la jeunesse est un maillon fort pour atteindre la souveraineté. Il a ajouté que la mobilisation dénote de la prise de conscience de la jeunesse. Par ailleurs, il leur a exhorté de continuer à prendre conscience et de ne pas céder à un chantage quelconque.

« Depuis longtemps, la jeunesse est endormie par la démagogie. Aujourd’hui nous sommes dans une situation où la jeunesse aujourd’hui a compris les enjeux de la transition et a compris aussi les enjeux d’un Burkina libre et souverain… Sans la jeunesse, ces chefs d’État n’auront pas ce courage de braver l’impérialisme. Si vous n’avez pas un soutien fort vous ne pouvez pas le faire. La jeunesse est une force pour ces Chefs d’État de braver l’impérialisme. Avec une jeunesse unie, nous allons arriver aux atteintes des objectifs », a-t-il soutenu. Les autres pays membres de l’AES ont soutenu l’UPJA dans leur initiative.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

