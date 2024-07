Le Super Grand Prix International PADEL 2024 : Un Succès Remarquable à Casablanca pour un entrepreneur Burkinabè !

publicite

Le Super Grand Prix International PADEL 2024, s’est tenu avec brio à Casablanca, au Maroc, le 12 juillet 2024. Cet événement prestigieux a réuni plus de 300 personnalités de marque, dont des acteurs politiques, des chefs d’entreprise et des opérateurs économiques de premier plan.

L’objectif du Grand Prix PADEL est de récompenser et de célébrer les individus et les organisations qui contribuent de manière exceptionnelle au développement de l’Afrique.

Parmi les lauréats de cette édition, Monsieur *Souleymane Lobo BANDÉ, Directeur Général du CEAC formation, a reçu le **Super Prix PADEL 2024*. Cette distinction prestigieuse lui a été décernée en reconnaissance de son engagement et de son leadership dans la promotion du renforcement des capacités des cadres en Afrique.

Le prix de Monsieur BANDÉ est une reconnaissance du travail remarquable accompli par le CEAC formation dans la formation et le développement des compétences des professionnels africains. L’organisation a joué un rôle déterminant dans la mise à niveau des compétences des cadres, les rendant ainsi plus aptes à relever les défis du monde du travail actuel et à contribuer efficacement à la croissance économique de leurs pays.

