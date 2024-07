Lutte contre la criminalité urbaine : Deux réseaux de présumés malfrats démantelés par la Police Nationale à Ouagadougou

publicite

Le Commissariat de Police de l’Arrondissement n°09 de la ville de Ouagadougou, dans sa dynamique de prévention de l’insécurité et de lutte contre la criminalité urbaine, a, en étroite collaboration avec le Commissariat Central de Police de la ville de Dédougou, mis fin aux parcours de deux (02) réseaux de présumés malfrats, qui troublaient la quiétude des populations de la capitale burkinabè. Ces deux groupes s’étaient spécialisés entre autres dans les faits de vols à main armée, vols à l’arrachée et vols avec effraction.

Relativement à leur mode opératoire, les membres du premier groupe, armés de Kalachnikov, sillonnaient nuitamment, en binômes et sur des vélomoteurs, plusieurs quartiers de la ville, notamment Pazani, Rimkiéta, Bassinko, Tampouy et Marcoussis, avec pour cibles les personnes et les lieux de commerce.

Dès qu’ils apercevaient un citoyen dans une zone peu ou mal éclairée, ils s’avançaient à sa hauteur et lui barraient la route. A l’aide de leur arme, ils dépouillaient la victime de son engin et de ses autres biens avant de démarrer en trompe. Pour les lieux de commerce, après avoir identifié leurs cibles, ils s’y rendaient nuitamment en binôme et, munis de Kalachnikov, ils menaçaient de mort leurs victimes avant de les dépouiller de leurs biens et disparaitre dans la nature.

Le butin ainsi obtenu était reparti entre les membres du groupe. Certains engins volés étaient convoyés dans d’autres villes telles que Dédougou et Kaya, et d’autres étaient mis à la disposition d’un receleur sur place à Ouagadougou.

S’agissant du second gang, ses membres opéraient dans les quartiers Bissighin, Kilwin et Yagma. Suivant un mode opératoire assez similaire au premier groupe, les membres de ce groupe se déplaçaient sur des vélomoteurs dans les quartiers ci-dessus cités en binômes à des heures tardives.

Lorsqu’ils identifiaient une personne esseulée, un premier binôme la tenait en respect à l’aide d’un pistolet automatique pendant que le second faisait le guet. Une fois la victime dépouillée de son engin, les deux (02) binômes convoyaient l’engin au domicile d’un des leurs pour être vendu par la suite.

Il arrivait également qu’ils s’introduisent tardivement par effraction dans des lieux de commerce préalablement identifiés, emportaient les numéraires et autres articles qu’ils y trouvaient et prenaient la fuite. Des fois, certains membres simulaient une dispute pendant que les autres faisaient semblant de les séparer. Ainsi, lorsqu’une bonne volonté se rapprochait du groupe pour tenter de séparer les protagonistes, les autres arrachaient son sac et disparaissaient.

Les biens ainsi volés étaient en partie partagés entre les membres du groupe et l’autre partie était recelée. Il est à noter que les deux réseaux ont à leur actif plusieurs dizaines de cas de vols et le préjudice financier causé s’élève à plus d’une dizaine de millions de FCFA.

Grâce à la collaboration des populations, les enquêteurs ont pu saisir entre les mains de ces présumés malfrats plusieurs objets dont un pistolet de fabrication artisanale, des chargeurs et diverses munitions, des motos et des téléphones portables.

La Police Nationale remercie encore une fois les citoyens grâce à qui ce résultat a été atteint. Elle les exhorte par ailleurs à toujours demeurer vigilants autour d’eux tout en continuant la dynamique de dénonciation des cas suspects aux numéros verts mis à leur disposition que sont les 17, 16 et 1010.

La Police Nationale, une force publique au service des citoyens

Source : Police Nationale

