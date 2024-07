Un présumé faussaire mis aux arrêts par la Police Nationale à Ouagadougou : Le préjuge causé est estimé à plus de 300.000.000 F CFA

Le Commissariat de Police de l’Arrondissement n°03 de la ville de Ouagadougou a mis fin aux activités illicites d’un présumé malfrat qui s’adonnait entre autres à la contrefaçon de sceaux de l’Etat, au faux et usage de faux, à l’enrichissement illicite et au blanchissement de capitaux dans la ville de Ouagadougou.

Relativement à son mode opératoire, il se faisait passer pour un transitaire et exerçait comme intermédiaire pour le dédouanement et l’immatriculation de véhicules. Il proposait à ses clients ses services pour le dédouanement et l’immatriculation de leurs véhicules moyennant rémunération à la valeur exacte de dédouanement ou d’immatriculation de l’engin tout en leur garantissant une célérité dans le traitement des demandes.

Dès qu’il réussissait à convaincre un client, après avoir obtenu les sommes exigées pour les prestations, le mis en cause se chargeait de la production des faux documents de dédouanement et établissait une fausse quittance de paiement de Taxe de Véhicule à Moteur (TVM) pour joindre au dossier d’immatriculation que lui-même avait constitué pour déposer au ministère en charge des Transports (Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes (DGTTM)) en vue d’obtenir la carte grise d’immatriculation du véhicule.

Les investigations menées par les enquêteurs ont permis de saisir deux cachets contrefaits de la douane burkinabè, une dizaine de faux Certificats de Mise en Circulation (CMC), plus d’une trentaine de faux récépissés de dépôt d’immatriculation et plus de deux cent soixante (260) fausses quittances de paiement de TVM.

Il est à noter que cet individu mène ses activités illicites depuis l’année 2020 et le préjudice causé par l’ensemble de ses agissements est estimé à plus de 300.000.000 FCFA.

La Police Nationale réitère ses remerciements à la population pour sa collaboration, toute chose qui a permis d’atteindre ce résultat. Elle l’exhorte par la même occasion à toujours poursuivre dans la même dynamique et à continuer de dénoncer les cas suspects aux numéros verts mis à sa disposition que sont les 17, 16 et 1010.

La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !

Source : Police Nationale

