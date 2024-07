Championnats du monde de Võ Viet Nam : Baba Ayoub Diarra veut l’or pour le Burkina Faso

publicite

Baba Ayoub Diarra, champion d’Afrique du Võ Viêt Nam (un art martial vietnamien) en 2023, participera aux championnats du monde de la discipline, du 1er au 7 août 2024 à Hô-Chi-Minh-Ville au Vietnam. Pour sa préparation une démonstration a été faite le 29 juillet 2024. A l’issue de cela, des échanges sur sa participation aux championnats du monde ainsi que sur ses ambitions s’en sont suivis.

Vice-champion du monde en titre et champion d’Afrique 2023 du Võ Viet Nam, Baba Ayoub Diarra est en quête de l’or aux championnats du monde du Võ Viêt Nam à Hô-Chi-Minh-Ville au Vietnam. Selon Baba Ayoub Diarra, l’objectif est de devenir champion du monde à cette compétition.

C’est d’ailleurs est un objectif nourri depuis 2022 après avoir fini deuxième aux mondiaux en Algérie. En effet, Après le sacre africain en 2023 aux championnats d’Afrique de Võ VietNam, Baba Ayoub Diarra a expliqué qu’être champion du monde est devenu non seulement une ambition personnelle, mais également une quête pour la nation.

« Je suis en train de travailler pour avoir un niveau qui puisse me permettre d’honorer le pays. L’objectif, c’est d’avoir l’or. C’est un défi que je me suis lancé depuis 2022, à la dernière compétition mondiale. Cette fois-ci, je pars avec l’ambition de permettre au Burkina Faso d’avoir sa première médaille d’or en Võ Viet Nam. Une médaille d’or, ça veut dire tout. C’est le summum pour un athlète. Avoir une médaille d’or, c’est hisser haut le drapeau du Burkina Faso, c’est faire raisonner l’hymne du Burkina Faso dans les grandes salles », a déclaré Baba Ayoub Diarra.

Pour ces championnats du monde de Võ VietNam, Baba Ayoub Diarra est inscrit dans quatre catégories. Tao Sabre (démonstration technique avec sabre), Tao main nue (démonstration technique à main nue), le Phõn Hoa Dao (démonstration de techniques de combat)) et le Kick boxing ou combat corps à corps.

A quelques jours de la compétition, Baba Ayoub Diarra a dit avoir rencontré des difficultés pour se rendre au Vietnam. À l’entendre, le coût de son voyage est estimé à plus de 2 millions de F CFA, entre déplacement, hébergement et restauration. Il a dû faire appel à des bonnes volontés pour l’accompagner dans sa quête. Sans soutien financier de la part de son ministère de tutelle et de sa fédération, Baba Ayoub Diarra a indiqué avoir failli manquer le rendez-vous de Hochiminh City au Vietnam.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

