Fête du trône : Burkinabè et Marocains célèbrent royalement l’évènement à Ouagadougou

L’Ambassade du Maroc au Burkina à l’instar de l’ensemble du peuple du royaume du Maroc a célébré le mardi 30 juillet 2024 au Burkina Faso, le 25e anniversaire de la fête du Trône. La Résidence du Royaume du Maroc à Ouagadougou s’est ouverte pour l’occasion à des convives et pas des moindres. Une haute délégation du Gouvernement burkinabè avec à sa tête, le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des anciens combattants, le Général de brigade Kassoum Coulibaly, le corps diplomatique au Burkina et diverses personnalités d’ici et d’ailleurs.

Voilà maintenant 25 ans que le Roi du Maroc, Mohammed VI a accédé au Trône de ses ancêtres. Une réception simple, mais royale a été accordée en début de soirée à des convives soigneusement invités par l’Ambassadeur du Maroc au Burkina. Le cadre féérique dans sa propre résidence a été consacré pour la cérémonie ce 30 juillet 2024. L’instant a été solennel. C’est bien une célébration de la fête du trône marocain.

La soirée, sous fond de musique marocaine, a été jalonnée de discours sur les acquis de la coopération entre le Burkina Faso et le Maroc, mais aussi de dégustation et de causeries entre les convives.

Dans son discours, Youssef Slaoui, Ambassadeur du Maroc au Burkina Faso, a fait savoir aux invités que « durant ces 25 dernières années, le Maroc a poursuivi avec sérénité et confiance son processus de développement sous le Règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

L’engagement royal a consacré la voie promise qui a été réaffirmée à travers des chantiers structurants, actions et initiatives favorisant un développement durable et inclusif ». Il a ainsi salué la clairvoyance du Roi Mohammed VI dans la conduite du royaume.

Aussi, a-t-il souligné l’excellence des relations entre le Maroc et le Burkina rappelant au passage des points marquants des rencontres et conventions bilatérales. Ce qu’a fait également la ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, chargée de la coopération régionale, Stella Eldine Kabré/Kaboré.

« Un autre signe marquant la vitalité de nos relations bilatérales est le nombre sans cesse croissant des échanges des visites officielles des hauts responsables de nos deux pays, comme en témoigne la visite officielle au Maroc de Son Excellence M. Karamoko Jean Marie Traoré, Ministre des Affaires Etrangères, le 21 juin dernier, focalisée sur l’accélération dans la mise en œuvre des instruments juridiques et des engagements pris réciproquement lors de la 4ème session de la Commission Mixte, le 09 juin 2023, à Dakhla.

De même, le Maroc a accueilli plusieurs délégations burkinabè à l’instar de la visite de travail du Vice-Président de l’Assemblée Législative de la Transition en novembre 2023 à la tête de trois Commissions Parlementaires et celle Ministre d’Etat, Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants, du 24 au 26 juillet de ce mois-ci, qui a été couronnée par la signature de l’Accord de Coopération dans le domaine Militaire », a relevé l’ambassadeur du royaume du Maroc au Burkina.

Les deux diplomates ont tous reconnu que les relations bilatérales entre le Burkina et le Maroc tirent leurs fondements dans la solidité des rapports empreints d’amitié sincère, de considération et de confiance mutuelle.

C’est à travers un buffet, et la coupure du gâteau d’anniversaire que les lampions de ce 25e anniversaire du trône se sont éteints à la résidence de l’Ambassadeur du Royaume du Maroc au Burkina Faso.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

