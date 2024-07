Efficacité opérationnelle de la sécurité nationale : La police, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers mutualisent leurs expériences

Les forces de sécurité intérieure (Police Nationale, Gendarmerie Nationale et Brigade Nationale des Sapeurs-pompiers) ont organisé la première édition de l’atelier de retour d’expérience (RETEX), ce mercredi 31 juillet 2024 à Ouagadougou. La rencontre de partage d’expériences a été présidée par l’inspecteur général de police, Jean-Alexandre Darga, Directeur général de la Police nationale, sous le thème « Quelle synergie d’actions face aux défis sécuritaires ? ».

Dans l’optique de peaufiner les actions sur le terrain, les forces de sécurité intérieure ont fait une halte pour un partage d’expériences. Il s’agit d’une rencontre de retour d’expérience (RETEX) des forces de sécurité intérieure qui sera perpétuelle. Le Chef d’état-major de la Gendarmerie nationale, le Commandant Kouagri Natama, a salué l’initiative. Il a relevé l’importance du partage d’expériences dans la lutte contre l’insécurité.

« Ces expériences individuelles constituent des richesses lorsque l’on les met ensemble. Ces expériences restent uniquement pour l’unité qui a agi. A l’intérieure d’une armée on se retrouve à conserver ou à cloisonner des expériences. Même au sein d’une même entité on n’arrive pas à partager certaines expériences et c’est préjudiciable à la lutte », a-t-il indiqué.

Il a invité les gendarmes à s’exprimer sans retenu. « Un savoir qui n’est pas partagé, ne sert à rien. C’est un pan de la lutte que nous sommes en train d’écrire », a-t-il lancé.

Egalement, le Commandant Daba Naon, Commandant de la Brigade nationale des Sapeurs-Pompiers (BNSP), a salué l’initiative. A l’écouter, le but des retours d’expérience vise à améliorer la pratique opérationnelle et à mieux préparer les unités lors des sessions de mise en condition opérationnelle.

« L’analyse rigoureuse des réussites et des dysfonctionnements de nos engagements opérationnels permettront sans nul doute de les capitaliser. Le retour d’expériences doit avoir deux effets : un effet correctif et pédagogique », a-t-il souligné. Il a souhaité que les leçons tirées soit capitalisées afin d’inverser définitivement la lutte à leur faveur.

« L’objectif étant d’analyser les modes opératoires couramment utilisés par les groupes terroristes, les expériences de succès et surtout d’échecs des unités combattantes engagées sur le théâtres des opérations aux fins de tirer des enseignements en vue de la prise de mesures correctives.

On a besoin de capitaliser toutes ces expériences de les partager pour nous enrichir mutuellement, de sorte que sur le terrain on ait davantage de résultats », a-t-il précisé. A travers cette rencontre, il a tenu à insister que c’est également un message pour montrer la cohésion des forces de sécurité intérieure et que cette rencontre sera perpétuelle.

