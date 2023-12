publicite

0 Partages Partager Twitter

Rappel des règles et mesures de sécurité, des comportements à adopter en vue de passer les périodes de fête en toute quiétude et aussi faciliter le travail des forces de sécurité, c’est l’objectif d’une conférence de presse tenue par le ministre délégué, chargé de la sécurité, ce vendredi 22 décembre 2023 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Avoir toujours sur soi les documents d’identité et les documents afférents aux engins, respecter scrupuleusement le code de la route, éviter de manipuler des fortes sommes en public, éviter de garder des fortes sommes à domicile, éviter les zones non éclairées, évitez la consommation de stupéfiants, se soumettre aux injonctions des agents de sécurité sur le terrain, etc.

C’est entre autres la panoplie de mesures et d’habitudes à observer en ces fin d’année et période de fêtes énumérées par le Lieutenant-Colonel Rakiswendé Léonid Diabri, responsable du centre de Coordination opérationnelle des Forces de sécurité intérieure.

Ceci pour permettre aux populations de passer des moments de festivité en toute quiétude. Pour réussir le pari, la Coordination des forces opérationnelles est active depuis le 15 décembre 2023 dans toutes les grandes villes du Burkina Faso pour renforcer la sécurité.

Elle procèdent par des patrouilles urbaines sur les artères des villes les opérations de contrôle et de fouille des entrés de la ville des opérations de bouclage et de fouille des zones dites criminogènes. Et les responsables de la sécurité demandent à la population de faire confiance aux forces tout en respectant scrupuleusement les consignes édictées.

Pour des zones où la présence des forces de défense et de sécurité n’est pas effective, le Ministre Délégué, Chargé de la Sécurité, Mahamadou SANA invite la population à être le relai des forces de sécurité en alertant, signalant à temps tout individu, comportement ou objet suspect.

À l’entendre, aucune complicité avec des individus malveillants ne sera tolérée. « Toutes les personnes qui abritent des individus ou toutes les personnes qui ont dans leur environnement le plus proche des objets suspects qu’ils dénoncent ces individus ou qu’ils avertissent à temps la présence des objets suspects. Si vous ne le faites pas et dans les investigations ou dans la sécurisation de la ville il se trouve que vous abritez des individus suspects à des fins malveillantes, il va de soi que vous soyez traités comme complice », a prévenu le ministre.

Le centre de Coordination opérationnelle des Forces de sécurité intérieure comprend toutes les forces de défense et de sécurité qui interviennent dans la sécurisation des villes et campagnes à savoir le COTN et son centre intégré des opérations, le groupement des forces pour la sécurisation du centre, la Coordination opérationnelle des services de sécurité, la Gendarmerie nationale, la Police nationale la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, les agents des Eaux et forêts, les GSP et la Police municipale.

Akim KY

Burkina 24

Écouter l’article

publicite