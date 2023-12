Réhabilitation du grand Ouaga : Le projet du Schéma d’Aménagement soumis à une évaluation

publicite

Le ministère en charge de l’urbanisme a procédé au lancement de l’atelier national d’évaluation de la mise en œuvre du Schéma d’Aménagement du Grand Ouaga (SDAGO) horizon 2025, ce vendredi 22 décembre 2023, à Ouagadougou. Courant 24h, les acteurs impliqués dans ce projet, vont faire une rétrospection afin de trouver des solutions pour l’avancement de ce projet.

En juin 2018, le dossier du Schéma d’Aménagement du Grand Ouaga (SDAGO) a été réintroduit en Conseil des ministres pour approbation. Et c’est en septembre 2020 qu’un décret d’approbation a été adopté à son égard. Depuis, pour plusieurs raisons selon Solimane Hamed Ouattara directeur général de l’urbanisme, de la viabilisation et de la topographie, le projet connaît quelques difficultés.

« Nombreuses orientations ont pu se mettre en œuvre. Mais on a été confrontés à de nombreuses difficultés en terme donc des occupations spatiales. Le plus récent, on peut dire que c’est le boum concernant la promotion immobilière que vous avez constaté il n’y a pas longtemps. Des occupations qui se faisaient comme s’il n’y avait pas un document de référence en terme d’organisation spatiale », a indiqué le directeur général de l’urbanisme.

Le ministère a ouvert, ce vendredi 22 décembre 2023, un atelier pour évaluer le projet et entretenir les acteurs de l’urbanisme intervenant dans ce projet sur comment mener d’abord le projet à l’horizon 2025.

« Le SDAGO est en train d’arriver à terme. Cette évaluation va nous permettre de décliner une feuille de route afin de mener à bien la révision du prochain SDAGO dont l’horizon est fixé à 2050. On va mettre tout en œuvre pour qu’on ne soit pas confrontés à un vide juridique», a fait savoir Solimane Hamed Ouattara.

Ce projet révisé en 2008 a été adopté qu’en 2020 soit 12 ans en conseil des ministres. Aussi, dans les prévisions des statistiques données par le représentant du président de la délégation spéciale de Ouagadougou, Valentin Bayiri, la population de Ouagadougou devrait atteindre plus de 10 millions d’habitants à l’horizon 2050.

C’est donc une nécessité que ce projet soit mené à bon terme selon celui-ci. « C’est aujourd’hui ou jamais qu’on doit s’assoir pour réfléchir à ce qu’on avait prévu qui a connu des difficultés, voir comment nous organiser pour qu’on ne puisse plus vivre les mêmes erreurs. Il faut penser un territoire avec un tout », a-t-il signifié.

Le SDAGO est projet de réhabilitation de la ville du grand Ouaga qui couvre une superficie d’environ 3 304 km2, soit 330 400 hectares. Il devrait aller de 2020 à 2025 avec une estimation financière partielle d’environ 1 135 milliards de francs CFA.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

