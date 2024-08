Boucle du Mouhoun : La police et des VDP neutralisent plusieurs terroristes et récupèrent du matériel

Dans la Boucle du Mouhoun, un Groupement des unités mobiles d’intervention (GUMI) de la Police et des VDP, ont neutralisé dans la nuit de mardi à mercredi, plusieurs terroristes et récupéré un important lot de matériels, rapporte l’Agence d’information du Burkina (AIB).

Dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 août 2024, une équipe mixte GUMI-VDP a tendu une embuscade à des terroristes dans la Boucle du Mouhoun. Selon des sources sécuritaires contactées par l’AIB, plusieurs terroristes ont été tués et du matériel saisi. On note notamment cinq motos ainsi que de l’armement.

A cela, s’ajoutent des effets d’habillement militaire, des produits pharmaceutiques, de la nourriture, des téléphones portables, des chaussures et des bâches pour se protéger de la pluie et d’autres intempéries. Les boys ont également récupéré des rouleaux de détonateurs, des bandes de PKMS, des cartes de crédit, du matériel de couchage et du matériel mécanique.

