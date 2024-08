Certificat en Ingénierie Financière & Gestion des Risques Financiers.

publicite

Le Centre Africain d’Expertise en Gestion, Économie et Innovation (CAGEI) informe le public de l’ouverture de la deuxième édition du certificat professionnel en Ingénierie Financière & Gestion des Risques Financiers.

> OBJECTIF

Ce Certificat fournir aux participants une expertise approfondie dans le domaine de la finance d’entreprise. Il renforcera les capacités techniques et analytiques des participants en matière de conception et de mise en œuvre efficaces des solutions financières novatrices, répondant aux besoins des entreprises. Il repose sur une combinaison équilibrée de connaissances théoriques et d’applications pratiques.

> PUBLIC CIBLE

Responsables financiers, Analyste financier, DAF, Experts comptables, cadres comptables, Trésorier d’entreprise, financiers et fiscaux, risk managers (crédit, marché, banque), cadres dans les institutions financières, Auditeurs financiers, internes Contrôleurs de gestion, Enseignants, Étudiants, etc…

> PRÉREQUIS

Avoir une bonne connaissance de base des principaux outils et techniques de la finance.

> FORMATEURS

La formation est assurée par des enseignants chercheurs et cadres financiers des banques et institutions financières. Elle est orientée sur la pratique.

> CONTENU INDICATIF DE LA FORMATION

Ce certificat est organisé autour de 7 modules de 160 heures de cours au total à savoir :

Évaluation d’entreprise

Diagnostic financier approfondi

Gestion financière

Introduction en bourse

Opération de restructuration

Évaluation et gestion des risques financiers

Communication financières/ Rapport financier

> DURÉE ET ORGANISATION DE LA FORMATION

Il s’agit d’une formation continue donnant droit à un certificat après validation avec une moyenne générale de 12 au moins. Il est organisé en cours du soir d’une durée deux mois environ.

> PROGRAMME

Inscription : jusqu’au 10 septembre 2024

Début des cours: 16 septembre 2024

Période de cours: 18h – 21h30/ ZAD

Régime: mixte ( Présentiel/ligne)

> COUT DE LA FORMATION

La formation est ouverte aux praticiens et futurs praticiens du domaine de management des projets. Les frais de participation sont :

– Pour les candidatures individuelles : 450 000 F CFA payables en deux tranches

– Pour les candidatures institutionnelles : 500 000 F CFA en une seule tranche

> INSCRIPTION EN LIGNE

Pour vous inscrire, allez sur le lien

https://forms.gle/po3Ns9shjFE1eEDT7

> CONTACT

Info line : 00226 25 45 37 57

E-mail : [email protected]

Whatsapp : 00226 78 39 88 55

Consulter nos offres : lacagei.com

