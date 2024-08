Communiqué nécrologique : Décès de KABORE W. Romaric Scander, Remerciements et Faire-part

publicite

Sa Majesté Naba Sanem de Zorgho,

La grande famille KABORE à Zorgho, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso,

La grande famille KOMSONGO à Kuila (Ziniaré), Ouagadougou et Niangoloko,

Les familles alliées et amis : NIKIEMA, CISSOKO, TRAORE et OUEDRAOGO à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Niangologo ,

Les parents, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, les amis, les neveux et nièces,

Remercient du fond du cœur les nombreux parents, amis et connaissances qui ont compati à leur douleur lors du rappel à Dieu de leur fils, frère, cousin, ami :

KABORE W. Romaric Scander, décès survenu le 04 août 2024.

Ils remercient particulièrement :

– le voisinage de Somgandé,

– la CCB de Toukin,

– les nombreux amis, promotionnaires.

Ils s’excusent auprès de tous ceux dont les noms n’ont pu être cités.

Puisse le Dieu de miséricorde récompenser chacun au centuple de ses bienfaits. « J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi »

2 Timothée 4:7-8.

