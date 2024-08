Académie de Police : 05 Médecins-Commissaires prêts à servir

publicite

Le Ministre de la Sécurité, Mahamadou SANA, a présidé le vendredi 16 août 2024 à l’Académie de Police, dans la commune rurale de Pabré, la cérémonie officielle de sortie de la 2e promotion de Commissaires de Police spécialistes. Composés de cinq (05) Médecins-Commissaires de Police, dont deux (02) personnels féminins, cette promotion a pris pour nom de baptême « Sacerdoce ». Elle a pour parrain, le Ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean Claude KARGOUGOU.

La 2e promotion de Médecins-Commissaires de Police qui a effectué sa sortie officielle ce jour, a été recrutée par voie de concours direct et a subi un stage de six (06) mois à l’Académie de Police en vue de s’approprier la vie et la culture policière. Pour ce faire, le stage de formation s’est déroulé en trois (03) phases, à savoir, la phase d’immersion à travers la formation militaire initiale, l’apprentissage des fondamentaux du métier de policier et les stages pratiques.

Le délégué de la promotion, le Médecin-Commissaire de Police Balipouguini Felix LOMPO, a, au nom de ses camarades, pris l’engagement de servir la Nation burkinabè avec intégrité, dévouement et professionnalisme. Il a dit être conscient des défis auxquels le Burkina Faso est confronté, tant sur le plan sécuritaire que sanitaire. C’est pourquoi, le délégué de la promotion a souligné qu’ils s’engagent à apporter leur expertise médicale dans la promotion de la santé publique et la lutte contre le terrorisme.

Les cinq (05) Médecins-Commissaires de Police se sont dits prêts à relever ces défis avec courage et détermination. « Nous sommes prêts à faire face à l’inconnu, à prendre des décisions difficiles et à protéger la vie et le bien-être de tous ceux que nous servirons », a déclaré Félix LOMPO.

S’adressant aux nouveaux promus, le Directeur Général de l’Académie de Police, le Commissaire divisionnaire de Police Edmond TAPSOBA, leur a rappelé l’exigence des deux (02) métiers qu’ils ont décidé d’exercer. Selon lui, tous requièrent essentiellement un sens élevé de la discipline, de l’intégrité et du don de soi. Aussi, a-t-il précisé, « l’endurance et l’exigence de qualité et de compétence que vous avez acquis à ce jour à travers la formation, vont vous être indispensables pour accomplir votre mission dans les meilleures conditions et ainsi faire face aux défis actuels et futurs ».

Il a dit être convaincu que les nouveaux Médecins-Commissaires sauront respecter ces valeurs fondamentales ainsi que leur serment d’Hippocrate dans leurs actes au quotidien. « Alors donnez-vous, corps et âme, soyez généreux, engagés, résistants et courageux. Soyez des policiers tout simplement professionnels et vous ferez honneur à l’Académie qui vous a formé et à votre parrain », a soutenu le Commissaire divisionnaire de Police Edmond TAPSOBA.

Pour le Ministre de la Sécurité, le Commissaire divisionnaire de Police Mahamadou SANA, la sortie de cette promotion marque une étape cruciale dans le renforcement du système de santé de la Police nationale et partant, du dispositif de sécurité.

Le Ministre SANA a indiqué qu’en intégrant les compétences médicales à celles de la Police nationale, ces nouveaux Commissaires de Police incarnent l’avenir d’un système de soins performant orienté vers le bien-être des policiers et des populations. Il les a invités donc à allier à leur professionnalisme, un profond sens de responsabilité et un dévouement sans faille. Le Médecin-Commissaire Tégawendé Adissa Fadima GANDEMA est major de la promotion avec une moyenne de 16,67/20.

L’inauguration du Centre de prise en charge psychologique de la Police nationale, de bosquets, de bâtiments administratifs et la signature du livre d’or ont mis fin à la cérémonie.

Source : DCRP/MESCU

