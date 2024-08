Santé au Burkina Faso : La dengue continue de faire des victimes

publicite

La direction régionale de santé du Centre a organisé une rencontre d’information au profit des journalistes et des blogueurs sur la situation épidémiologique de la dengue dans cette région, ce vendredi 16 août 2024, à Ouagadougou.

La dengue est toujours là. Du 1er janvier au 11 août 2024, le Burkina Faso enregistre 27512 cas suspects, 7705 cas probables et 51 décès dus à la dengue. La région du Centre, à elle seule, enregistre 15620 cas suspects, 4961 cas probables et 21 décès liés à cette maladie virale. Jusqu’ici, il n’y a toujours pas de traitement spécifique pour la dengue et ce n’est qu’un traitement symptomatique qui est administré.

Les responsables sanitaires déconseillent l’automédication sous toutes ses formes. Parlant de l’automédication, il ne s’agit pas uniquement de la décoction mais aussi la prise d’autres médicaments pharmaceutiques comme l’aspirine, le diclofénac… qui peuvent contribuer à l’aggravation de la maladie en entraînant des saignements.

«Il y a des médicaments qui sont contre-indiqués lorsque l’organisme héberge le virus de la dengue. En ce sens, nous déconseillons en tout cas toutes formes d’automédication que ça soit les produits traditionnels ou les produits modernes qu’on peut trouver en pharmacie », a interpellé Dramane Coulibaly, chef de service de la promotion de la santé à la direction régionale de la santé du Centre.

Également, les autorités sanitaires de la région du Centre invitent les populations au respect de certaines règles individuelles ou collectives à suivre pour éviter cette maladie. «Entre autres concernant ces mesures c’est dormir chaque nuit sous une moustiquaire imprégnée d’insecticide à longue durée d’action, il y a également l’utilisation des répulsifs: il s’agit des produits qui repoussent des moustiques, le port des vêtements à manches longues », a-t-il conseillé.

La dengue est causée par les piqûres du moustique tigre (Aédès) qui pique ses victimes en début de matinée et les soirs. Pour ce qui est des mesures collectives, la population est appelée à assainir leur cadre de vie notamment la destruction des gîtes larvaires qui peuvent être des pneus usés ou tout objet plastique contenant de l’eau qui peut contribuer à la multiplication des moustiques.

