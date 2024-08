Soutien psychologique et moral : Des veuves de FDS reçoivent leur parchemin de fin de formation en système psycho-social

publicite

La Direction Centrale de l’Action Sociale des Armées et des Blessés en Opération (DCAS- BO) a procédé à la remise d’attestation de fin de formation en système psychosocial à 75 femmes de Forces de Défense et de sécurité (FDS) tombées sur le champ de bataille, le vendredi 16 août 2024, à Ouagadougou.

Dans le but de contribuer à la gestion des troubles psycho-traumatiques en cette situation de crise, la Direction Centrale de l’Action Sociale des Armées et des Blessés en Opération (DCAS- BO) a organisé une formation de 6 semaines au profit de 75 veuves des Forces de Défense et de sécurité (FDS) tombées sur le champ de bataille.

C’est une initiative qui vise à soutenir ces femmes à surmonter le trouble psychosocial et mental. Selon le directeur central de l’Action Sociale des Armées et des Blessés en Opération (DCAS- BO), le Colonel major Sié Rémi Kambou, cette formation permettra à ces veuves de se débarrasser d’une certaine considération autour de leur situation de veuves afin de pouvoir rebondir pour un nouvel élan de vie socio-économique.

« Elles sont les privilégiées dans cette formation en système psychosocial dont au début, elles avaient abstrait mais au retour, elles ont trouvé bénéfique. Cela les a permis de quitter d’un point A à B en matière sociale. Cela va les permettre également de se débarrasser de certaines considérations qu’il y a autour des veuves afin de pouvoir rebondir pour prendre en charge les enfants », a laissé entendre le Colonel major Sié Rémi Kambou.

Au total, 7 modules de système psycho-social ont été dispensés à l’endroit de ces femmes. Ce sont entre autres, l’attitude sociale, la croissance personnelle, le choix des priorités dans la vie, les relations sociales, la confiance en soi, la culture de bonnes actions et la reconnaissance des valeurs pour impacter positivement la société, a fait savoir Sié Rémi Kambou.

Du côté des formateurs, c’est un pari réussi d’avoir tenue cette formation au profit de ces femmes. « Nous sommes très satisfaits parce que du premier jour au dernier jour, nous avons vu le changement de perception et de mentalités de ces femmes. Elles ont compris les enjeux qui se passaient autour d’elles et ont pris l’engagement et la pleine responsabilité de leur vie grâce aux modules qui ont été dispensés à leur endroit », a expliqué Yvette Bonzi, formatrice.

Quant aux bénéficiaires, elles ont salué cette initiative de la Direction Centrale de l’Action Sociale des Armées. Selon la présidente de l’association des veuves engagées pour l’épanouissement des orphelins des militaires tombés au front, Anastasie Lankoandé/ Naré, cette formation est la bienvenue dans la mesure où elle leur permettra de conserver l’esprit de femme battante pour faire face au défi social du moment en tant que veuve.

« Cette formation va nous permettre de garder toujours notre esprit de femme battante malgré notre situation. Nous faisons face à un certain nombre de défis qui nous invitent à enlever notre casquette de veuve et déposer et se battre pour notre avenir et de nos enfants. Donc c’est d’inviter toutes les femmes à surmonter et se battre, mais aussi confié tout à Dieu », a-t-elle invité

A noter que cette formation va s’étendre sur d’autres régions du pays où le besoin se présente a laissé entendre le premier responsable de l’Action Sociale des Armées.

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

