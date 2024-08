Burkina Faso : Des « Wayiyan » du Faso Dan Fani s’insurgent contre la contrefaçon du pagne

publicite

L’Association Eduquer pour développer-éveil de conscience (EDEC-Burkina/Afrique) a organisé « une croisade de lutte contre le faux Faso Dan Fani et l’importation de la copie du fil burkinabè » dans plusieurs marchés et yaar de la ville de Ouagadougou. Le vendredi 16 août 2024, à Ouagadougou, elle a organisé une conférence de presse afin de faire le bilan de cette croisade.

La croisade de lutte contre le faux Faso Dan Fani et l’importation de la copie du fil burkinabè initiée par l’Association Eduquer pour développer-éveil de conscience (EDEC-Burkina/Afrique) a débuté dans la matinée du vendredi 16 août 2024 au quartier Kilwin/Marcoussi. Elle a permis de parcourir, entre autres, « Baskuy yaar », « 10 yaar », « Sankariaré », le grand marché de la commune de Ouagadougou. Elle s’est achevée, dans l’après-midi de la même journée avec une conférence de presse-bilan de ladite croisade.

A en croire le président de l’association Eduquer pour développer-éveil de conscience (EDEC-Burkina/Afrique), Abdoulaye Kouanda, la croisade a consisté à sensibiliser les commerçants et les consommateurs sur la contrefaçon qui est faite du pagne Faso Dan Fani et sur l’importation de la copie du fil burkinabè.

« Au niveau des marchés, ce que nous avons fait, c’était de présenter le faux Faso Dan Fani dans ses différentes versions et le vrai Faso Dan Fani…On est allés vers les commerçants qui vendent le fil. On a montré le bon fil et le mauvais fil…On leur a dit que le pagne contrefait agresse notre santé, notre identité culturelle et ça tue l’économie burkinabè. Ce sont ce genre de messages que nous avons passé», a-t-il indiqué.

Cette sensibilisation, a également fait savoir M. Kouanda, a consisté, au travers d’une démonstration, à faire distinguer le vrai pagne Faso Dan Fani du faux qui, à l’entendre, est importé depuis un continent extérieur par des Burkinabè.

Se targuant d’être des « wayiyan du Faso Dan Fani » ou encore les protecteurs, défenseurs du pagne Faso Dan Fani, Abdoulaye Kouanda a confié que la prochaine étape consistera à poursuivre le plaidoyer auprès des commerçants et des consommateurs. Mais avant, il a interpellé la Douane ainsi que les premières autorités, notamment le Président du Faso et les a appelés à les soutenir dans cette lutte contre le faux.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

