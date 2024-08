Coopération Burkina Faso- Centrafrique : Une délégation gouvernementale chez le président TOUADERA

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur Karamoko Jean Marie TRAORE, et le ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité Emile ZERBO, ont été reçus en audience par Faustin Archange TOUADERA, Président de la République Centrafricaine, le 13 août 2024, jour anniversaire de la proclamation de l’indépendance de ce pays.

La suite après cette publicité

Le Ministre TRAORE était porteur d’un message de fraternité et de solidarité du Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso, Chef de l’Etat, adressé à son homologue Centrafricain.

Le chef de la diplomatie burkinabè a salué l’exemplarité des relations d’amitié et de coopération, qui existent entre la République Centrafricaine et le Burkina Faso. Selon lui, les deux pays partagent les mêmes réalités, notamment l’affirmation d’une souveraineté sans faille.

La délégation burkinabè s’est dit honorée, par l’invitation à participer à la cérémonie commémorant l’accession de la République Centrafricaine, à la souveraineté internationale.

Quant au Président de la République Centrafricaine, Faustin Archange TOUADERA, il a traduit sa solidarité et son amitié à son homologue burkinabè, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, pour son courage et son abnégation à conduire le peuple burkinabè vers un avenir meilleur.

SEM Karamoko Jean Marie TRAORE a saisi l’occasion, pour présenter au Chef d’Etat Centrafricain, la candidature du Burkina Faso au poste de Directeur Général de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA).

A ce sujet, le Président TOUADERA a promis que la candidature du pays des Hommes intègres sera étudiée avec le plus grand sérieux, dans le but de prioriser la compétence et les qualités intrinsèques des candidats, pour le bien-être de cette institution panafricaine de renommée internationale, qu’est l’ASECNA.

Source : DCRP/MAECR-BE

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite