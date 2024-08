Lettre ouverte au Capitaine Ibrahim TRAORE sur le drame de Barsalogho (Abdoudramane SAWADOGO)

publicite

Ceci est une lettre ouverte de Abdoudramane Sawadogo, écrivain et Président du parti Nouvelle Vision (NOVI).

Excellence, l’émotion a du mal à se dissiper au moment où je suis en train de vous écrire cette lettre. Encore une fois, ces personnes dépourvues d’humanisme ont démontré leur lâcheté en massacrant des populations qui ne cherchent qu’à vivre en paix dans leur pays, dans leur village.

Je ne saurais mettre un mot sur ce que je ressens, mais ce que je sais, cette n-ième barbarie plutôt que d’instaurer un sentiment de crainte et d’incertitude, renforce ce sentiment de colère et d’abnégation.

On nous a encore saigné, on nous encore fait pleurer, mais rassurez-vous Excellence, jamais on n’arrivera à éteindre en nous cette flamme de liberté, à briser cette volonté ferme de retrouver notre souveraineté ou pire encore, à désespérer. Les épreuves, on n’en souhaite pas, mais si elles arrivent, on en tire une leçon pour en faire le prochain bouclier.

Excellence monsieur le Président, je sais à tel point vous avez mal, mal de voir combien de pauvres innocents sont tombés. Je sais qu’au fond de vous, des larmes coulent pour ce peuple qui mérite aussi le bonheur, pour ces jeunes, pour ces femmes, pour ces familles.

Mais Excellence, s’il arrive que vous baissez la tête, et qu’un sentiment de découragement voudrait s’installer, regardez juste derrière vous, il y a ces vieux, ces vieilles, ces enfants, ces femmes et ces jeunes pour qui vous êtes l’espoir. Vous retrouverez ainsi la force et la puissance nécessaire pour continuer.

Ils sont toujours derrière et vous disent : « levez la tête et marchez, vous n’êtes jamais seul et quelle que soit la situation, vous ne serez jamais seul ». Nous savons tous qu’ils ne font cela que juste pour se lever un matin et entendre « IB est tombé » pour enfin faire de notre pays un cauchemar.

Excellence, grâce à votre leadership, beaucoup ont regagné le sourire. Et beaucoup d’autres gardent espoir. Alors sachez que nous n’attendons pas de vous un miracle, cela est d’ordre divin, nous vous demandons juste de continuer à faire de votre mieux pour le peuple, pour ce pays, comme vous le faites toujours.

Malgré les obstacles, continuez. Si vous trébuchez, le peuple vous maintiendra en équilibre. Jamais les forces du mal ne nous feront fléchir. Et leurs acolytes qui rient de nos malheurs, qui dansent et fêtent lorsque des personnes sont massacrées pour juste vous voir échouer, payeront tôt ou tard le prix de leur trahison.

Portez-vous bien afin de continuer cette mission, Inch’Allah nous vaincrons.

La patrie ou la mort, nous vaincrons.

Abdoudramane SAWADOGO

Professeur de mathématiques, écrivain et Président du parti Nouvelle Vision (NOVI)

