Le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson KYÉLEM de TAMBÈLA, a reçu en audience le lundi 26 août à Ouagadougou, le Représentant résident du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) au Burkina, Alfredo Teixeira. Cette visite avait pour objectif de partager avec le Chef du Gouvernement des informations sur les réalisations du Programme au Burkina Faso et de recueillir les orientations du Gouvernement sur les futures interventions.

Le PNUD apporte son appui au développement au Burkina Faso à travers ces interventions autour de plusieurs axes, tels que la gouvernance et la paix, l’environnement et l’énergie, ainsi que la résilience et la stabilisation.

Ainsi, ces interventions ont permis au programme d’apporter des soutiens en équipements et de réaliser des infrastructures socioéconomiques au profit de la population. La visite du Représentant de cette structure onusienne au Premier ministre vise à recueillir des retours sur la coopération et à obtenir des orientations du Gouvernement concernant les besoins prioritaires du pays.

« Nous voudrions féliciter le Gouvernement du Burkina pour les efforts réalisés dans le domaine du développement en dépit des défis sécuritaires. Le PNUD est satisfait de constater que le développement est au cœur de l’agenda du Gouvernement », a indiqué Monsieur Alfredo Teixeira.

Lors de ses échanges avec le Chef du Gouvernement, Monsieur Alfredo Teixeira a fait le point sur la coopération de sa structure avec les autres membres du Gouvernement. « Nous travaillons étroitement avec les ministères, et les relations sont excellentes. Nous ne faisons pas de choix arbitraires, mais nous nous basons sur les priorités du gouvernement pour nos interventions », a souligné le représentant résident.

Dans les différents axes d’intervention, le PNUD a apporté des soutiens multiformes, tels que l’équipement des FDS, la construction d’infrastructures, l’appui aux activités génératrices de revenus, la construction de barrages, l’aménagement de zones irriguées, la production agrosylvopastorale, l’éclairage des maternités et des marchés, ainsi que la construction de chambres froides pour le stockage des produits, a fait savoir monsieur Teixeira.

Le Premier ministre a apprécié positivement l’accompagnement du PNUD dans les différents secteurs pour le développement du pays. Il a également partagé avec le Représentant du PNUD d’autres préoccupations de son Gouvernement, notamment la réalisation d’infrastructures d’assainissement et de barrages pour la conservation des eaux pluviales.

En effet, selon Dr KYÉLEM de TAMBÈLA, les grandes villes du Burkina manquent de caniveaux et de toilettes publiques. « Nous souhaitons que le PNUD nous accompagne dans la construction de toilettes publiques bien aménagées et bien entretenues, pour les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. C’est un domaine négligé, mais pourtant important et indispensable », a-t-il souhaité.

Il a poursuivi en précisant que son Gouvernement souhaite des infrastructures pour conserver les quantités d’eau énormes qui se déversent pendant la saison des pluies et qui provoquent parfois des inondations, afin de les utiliser au profit des hommes et des animaux.

« Le Gouvernement a des projets de construction de barrages, mais cela ne suffit pas. Donc pouvoir conserver l’eau pour la culture de contre saison et pour les animaux est important pour nous », a soutenu le Chef du Gouvernement.

En réponse à ces préoccupations, le représentant du PNUD a souligné que ces initiatives font partie des priorités de sa structure et que des projets dans ce sens sont déjà en cours.

Monsieur Alfredo Teixeira a également présenté ses condoléances au Chef du Gouvernement pour toutes les victimes du terrorisme au Burkina Faso.

Source : DCRP/Primature

