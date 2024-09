Sécurité dans le Loroum : Deux émissaires du Président du Faso encouragent la population de Titao

publicite

Le ministre de l’Economie et des finances, Dr Aboubacar Nacanabo et celui en charge de l’Enseignement secondaire, Aboubacar Savadogo, étaient à Titao le 30 août 2024 afin d’encourager les efforts de résilience des populations mais aussi recueillir les préoccupations du moment.

Dr Aboubacar Nacanabo et Dr Aboubacar Savadogo ont foulé le sol de Titao tôt dans la matinée du vendredi 30 août 2024. Les ministres en charge des Finances et de l’Enseignement secondaire ont rendu une visite de courtoisie au chef de Titao et échangé avec les membres des corps constitués et les Forces de défense et de sécurité (FDS).

Le cap a été ensuite mis sur l’hôtel de ville de Titao où attendaient les forces vives de la province. La délégation a échangé pendant plusieurs heures avec les représentants des composantes de la communauté à Titao.

«Nous avons exprimé nos préoccupations à la délégation gouvernementale et proposé des pistes de solutions. Il s’agit notamment du renforcement du dispositif sécuritaire à Titao notamment la formation et l’équipement des volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et l’ouverture de la route Titao-Ouahigouya », a confié le Chef de Titao, Naaba Wadga.

Il s’est réjoui d’accueillir la délégation car, selon lui, ils sont venus s’ajouter à eux pour trouver des solutions aux problèmes. Pour le 2e vice-président de la délégation spéciale de Titao, Oumarou Dialla, la première préoccupation de la localité c’est l’insécurité et la 2nde c’est l’accès aux produits de première nécessité.

«Nous souhaitons que le gouvernement nous vienne en aide avec la libération de l’axe Titao-Ouahigouya et renforcer également le secteur de la santé et de l’éducation», a-t-il indiqué. Le ministre en charge de l’Enseignement secondaire a répondu favorablement aux soutiens des enseignants communautaires.

La délégation gouvernementale a invité les populations à maintenir l’union et la cohésion face aux hommes du mal. Les ministres ont en outre rassuré les forces vives de Titao de transmettre les préoccupations au Président du Faso.

«Nous avons loué la capacité de résilience de Titao. Ils sont harcelés tous les jours par les groupes armés terroristes mais ils tiennent bon. Nous avons noté toutes les préoccupations notamment celles liées à l’installation de la Brigade d’intervention rapide (BIR) de Titao et la libération de la route ou la fréquence des convois. Toutes ces préoccupations seront soumises au Président du Faso», a souligné Aboubacar Savadogo. La délégation est allée également s’entretenir et saluer le courage des FDS et VDP.

Source : Agence d’information du Burkina (AIB)

