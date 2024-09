Recherche de la paix : L’initiative « Burkina Celbal Baara » portée sur les fonts baptismaux

publicite

Le Mouvement Le Faso, Ma Patrie (MFP) et l’Association Bassem Yam pour le Faso ont lancé, le samedi 31 août 2024, l’initiative patriotique pour la consolidation de la paix au Burkina Faso, dénommée «Burkina Celbal Baara».

«Burkina Celbal Baara» est une panacée des langues nationales burkinabè (Dioula, fulfuldé et mooré) devenues aujourd’hui langues officielles, qui veut dire littéralement «des hommes intègres qui travaillent ensemble pour la consolidation de la paix», a indiqué Honoré Samandoulgou, président du Mouvement Le Faso, Ma Patrie.

Il a fait savoir que «Burkina Celbal Baara» est une initiative qui réunira les chefs coutumiers et traditionnels afin qu’ils apportent leur contribution dans la lutte contre le terrorisme.

«À partir de cette initiative, les chefs coutumiers doivent commencer à lever la voix, à parler contre les valets locaux, à soutenir les initiatives du président du Faso et aussi sensibiliser la jeunesse, sensibiliser les femmes et sensibiliser tout le peuple burkinabè sur nos valeurs», a-t-il avancé.

«Burkina Celbal Baara» aura beaucoup d’activités à mener, selon Honoré Samandoulgou. «Nous allons rapidement faire le tour pour visiter les chefs coutumiers supérieurs : les majestés et après ça, nous allons faire des formations sur comment on doit respecter un chef et comment un chef peut participer activement dans ces moments de lutte pour qu’il y ait la paix au Burkina Faso », a-t-il laissé entendre.

Représentant le ministre en charge de l’administration territoriale, Naaba Saaga, chargé de mission au niveau de ce département ministériel a souligné que pour gagner la guerre contre le terrorisme, il faut gagner la guerre de l’union sacrée des fils et filles du Burkina Faso.

«Lorsqu’on ne va pas déconstruire dans nos cœurs la haine, lorsqu’on ne va pas s’asseoir ensemble, discuter et regarder dans le même sens, l’ennemi sera toujours vainqueur. C’est pour cela la présence du gouvernement à cette grande initiative qui implique et engage les coutumiers, nous sommes convaincus que dans les quatre coins du Burkina Faso, si des initiatives pareilles se reproduisent, on peut en tout cas avoir une certitude que la lutte peut être menée avec une victoire certaine à l’issue», a-t-il soutenu.

Naaba Saaga a rappelé aux Burkinabè que les grandes luttes ne se gagnent que dans la solidarité. «Tous ceux qui ont fait l’histoire des grandes guerres, le Vietnam et autres, de toutes les échelles, du professeur de l’université jusqu’au petit mécanicien de la rue, chacun se pose la question qu’est-ce je fais pour que mon pays recouvre la paix ?

Qu’est-ce que je dois apporter pour qu’il y ait la paix dans ce pays ? C’est ça la véritable question et nous devons tous nous poser cette question, faire une profonde introspection et si on trouve une réponse à cette introspection c’est sûr que l’engagement patriotique va naître et c’est justement une victoire.

Mais je vous dis également chaque fois que vous allez vous quereller, que vous avez une haine contre votre voisin, contre votre collègue alors c’est une victoire pour l’ennemi. Il profite de cette désarticulation pour semer le doute et planter le poignard. Il est temps (…) ; chacun n’a qu’à se poser des questions qu’est-ce je fais, qu’est-ce je dois faire pour sortir mon pays de cette guerre qui n’a que trop duré maintenant ?», a-t-il invité.

Saidou Sanou, chargé de mission au ministère en charge de la fonction publique a salué cette initiative qui regroupe les coutumiers. Pour lui, le gouvernement se doit le devoir d’accompagner cette initiative qui vise à rechercher la paix en ces moments difficiles que le pays traverse.

