Annonce | Le système de paiement rapide et sécurisé Wave Mobile Money est désormais disponible pour les clients de 1xBet au Burkina Faso.

Déposez via Wave Mobile Money et obtenez 200% de bonus – jusqu’à 160 000 XOF !

La société de bookmakers 1xBet élargit régulièrement la liste des systèmes de paiement disponibles pour ses clients au Burkina Faso. Plus récemment, le rapide et sûr Wave Mobile Money a été ajouté à cette liste.

Les résidents du Burkina Faso et de toute l’Afrique connaissent bien ce moyen de paiement. Il permet de payer facilement des factures et des services, de transférer de l’argent et d’effectuer de nombreuses autres opérations financières. Il est à noter que l’argent et les données personnelles des utilisateurs sont protégés de manière fiable par les protocoles de sécurité les plus avancés.

Comment commencer à utiliser 1xBet et Wave Mobile Money ?

Il est très facile de devenir un client 1xBet et de commencer à gagner de l’argent réel aux paris sportifs et aux jeux d’argent. Tout ce que vous avez à faire est de vous rendre sur le site ou l’application du bookmaker et de vous inscrire.

L’application mobile 1xBet est disponible via les liens suivants :

Pour commencer à utiliser le système de paiement Wave Mobile Money, il vous suffit d’installer son application sur votre téléphone portable. Après une courte et simple inscription au système de paiement, vous pouvez rapidement et facilement approvisionner votre compte 1xBet et commencer votre carrière en tant qu’expert sportif à succès !

Comment obtenir un bonus de 200 % en déposant via Wave Mobile Money ?

À l’occasion du lancement du nouveau système de paiement Wave Mobile Money au Burkina Faso, le bookmaker 1xBet offre à tous ses nouveaux clients un bonus de premier dépôt amélioré.

Pour profiter de ce bonus amélioré, suivez les étapes ci-dessous :

Inscrivez-vous sur 1xBet en utilisant le site web ou l’application.

Saisissez toutes les données personnelles requises.

Rechargez votre compte d’un montant de 600 XOF ou plus via Wave Mobile Money.

Obtenez 200% du montant du dépôt sur votre compte bonus (le bonus maximum est de 160 000 XOF).

Utilisez le bonus pour parier sur les sports et vous pouvez gagner beaucoup d’argent en utilisant votre intuition et vos connaissances. 1xBet offre à ses clients des cotes maximales et des paris sur une multitude d’événements dans tous les sports populaires et les cybersports.

Avec 1xBet, un bookmaker fiable, vous trouverez toujours quelque chose sur quoi parier, et avec le système de paiement Wave Mobile Money, vous pouvez facilement et rapidement déposer et retirer vos gains !

