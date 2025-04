Annonce | Ligue des champions : Pariez sur les matchs décisifs des 1/4 de finale !

publicite

Ceci est un article sponsorisé par notre partenaire

Le meilleur site de paris sportifs international 1xBet propose des cotes élevées et un large éventail de paris sur les matchs retour des quarts de finale du plus important tournoi de clubs d’Europe. Suivez les principes du jeu responsable, placez vos paris via le lien et partagez la victoire avec vos favoris !

La suite après cette publicité

Borussia Dortmund vs FC Barcelone, 15 avril

En premier match, le FC Barcelone, partenaire officiel de 1xBet, s’est imposé 4-0. Les Catalans sont dans une forme incroyable et il est difficile d’imaginer que Dortmund sera capable de remonter un tel écart. Cependant, l’équipe de Niko Kovač ne peut s’en prendre qu’à elle-même pour se retrouver dans une telle situation. Rien qu’en première mi-temps, Serhou Guirassy a eu deux belles occasions de marquer, mais l’attaquant n’a tout simplement pas su frapper le ballon. De telles erreurs ne sont pas pardonnées en Ligue des champions.

Le Borussia se battra pour son honneur au BVB Stadion, tandis que Rafinha et Robert Lewandowski continueront à se disputer le titre de meilleur buteur de la compétition – à moins, bien sûr, que Hansi Flick ne procède pas à des rotations significatives de son effectif. Le Brésilien a inscrit 12 buts cette saison, tandis que le Polonais en a marqué 11.

Cotes : V1 – 4.03, X – 4.35, V2 – 1.843

Aston Villa vs Paris Saint-Germain, 15 avril

Au Parc des Princes, les hôtes du stade ont affiché un bilan de près de 30 tirs tentés en s’adjugeant la rencontre 3-1. Le partenaire officiel de 1xBet n’a marqué que de beaux buts : Desiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia ont ciblé dans la pleine lucarne, tandis que Nuno Mendes a cassé les reins au gardien et au défenseur avant de marquer. Le trio offensif Kvaratskhelia – Dembélé – Doué a reçu tous les lauriers, mais il faut aussi souligner la performance de haut niveau de Vitinha. Le Portugais collait bien le jeu, récupérait le ballon et se trouvait toujours au bon endroit au bon moment.

Aston Villa est capable de laver l’affront au match retour. L’équipe d’Unai Emery a remporté 11 de ses 15 derniers matches à domicile. Le Bayern, Manchester City et Chelsea ayant subi des échecs à Villa Park cette saison, le Paris Saint-Germain ne doit pas rester sur ses lauriers et se préparer assidûment à cet affrontement.

Cotes : V1 – 3.34, X – 3.74, V2 – 2.203

Real Madrid vs Arsenal, 16 avril

La dernière fois qu’Arsenal a atteint les demi-finales de la Ligue des champions, c’était il y a 16 ans, et ils ont d’excellentes chances de réitérer leur exploit. À Londres, la formation de Mikel Arteta a surclassé les Madrilènes sur tous les plans en l’emportant 3-0. Le Real aurait pu encaisser davantage, mais Thibaut Courtois a sauvé sa meute à plusieurs reprises.

Seuls les fans les plus fidèles du Real croient à la remontée du Real, et Carlo Ancelotti leur a donné de l’espoir en disant que Santiago Bernabéu en a déjà vu de toutes les couleurs. Le défenseur des « Canonniers » Jakub Kiwior, qui remplace Gabriel Magalhães, blessé, n’a pas impressionné par sa fiabilité à l’aller et pourrait être un hiatus sur lequel le Real cherchera à capitaliser.

Cotes : V1 – 1.742, X – 4.355, V2 – 4.61

Inter vs Bayern, 16 avril

À Munich, le Bayern a vendangé moult occasions dangereuses au cours des 30 premières minutes. L’Inter s’est défendu avec pragmatisme, a attendu sa chance et a pris l’avantage après une belle combinaison. En fin de match, Thomas Müller a égalisé, mais le Bayern a finalement raté une contre-attaque dans son désir enflammé de victoire.

L’expérimenté Simone Inzaghi a surclassé le jeune Vincent Kompany, et Munich n’aura besoin que d’une victoire à Milan. La chose ne semble pas être tellement aisée : dans cette édition de la Ligue des champions, l’Inter a gardé ses cages inviolées en 8 sur ses 11 matches. Cependant, les statistiques parlent en faveur du Bayern : au cours des 3 dernières rencontres en Italie, l’équipe allemande a marqué 13 buts.

Cotes : V1 – 2.735, X – 3.735, V2 – 2.581

Vous voulez obtenir de l’argent supplémentaire pour parier sur la Ligue des champions ? Inscrivez-vous sur le meilleur site de paris sportifs 1xBet avec le code promo 1XBF24 et profitez de votre bonus de bienvenue de 100 % jusqu’à 62 500 XOF. Placez des paris responsables aux conditions les plus favorables via le lien et gagnez gros !

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite