CAGEI | Appel à candidatures : Recrutement 7ième promotion pour la formation certifiante en Management & Gouvernance des Marchés Publics

Le Centre Africain d’Expertise en Gestion, Économie et Innovation (CAGEI) informe le public de l’ouverture des inscriptions pour la 7ième promotion du certificat en Management & Gouvernance des Marchés publics (MGMP).

Objectif

Ce certificat vise à offrir une couverture complète du processus de management des marchés publics, allant de la planification à l’exécution en passant par la phase cruciale de contrôle. Il offre aux participants de solides repères sur les principes et les techniques fondamentaux, modernes et opérationnels de management des marchés publics.

Public cible

Tous les acteurs de la chaine des commandes publiques.

Toute personne amenée à pratiquer dans le domaine et souhaitant acquérir de solides connaissances techniques.

Contenu et programmes de formation

Le certificat s’organise autour de 8 modules sur un volume horaire total de 165 heures. Il dure 3 mois et est administré en mode cours du cours soir du lundi au vendredi de 18 h à 21h 30.

Module 1 : Cadre juridique et institutionnel des Marchés publics (Animé par Mr Yaméogo M., Expert formateur et praticien certifié de l’ARCOP)

Module 2 : Typologie et procédures de passation des marchés publics (Animé par Mr Yaméogo G., Expert formateur et praticien certifié de l’ARCOP)

Module 3 : Définition des besoins et planification des marchés (Animé par Dr Kafimbou H., Enseignant- Chercheur à l’UNZ, Expert formateur et praticien certifié de l’ARCOP)

Module 4 : option secteur public/Élaboration des dossiers d’appel à concurrence/ Option secteur privé /Montage des dossiers de soumission (Animé par Mr Kambou O., Expert formateur et praticien certifié de l’ARCOP)

Module 5 : Évaluation des dossiers de soumission (Animé par Mr Zongo A., Expert formateur et praticien certifié de l’ARCOP)

Module 6 : Élaboration des documents contractuels et suivi administratif et technique de l’exécution des contrats (Animé par Mr Ouédrogo S., Expert formateur et praticien certifié de l’ARCOP)

Module 7: procédures de passation des bailleurs internationaux ( BM, BAD, etc…) Animé par Mr Yaméogo J., Expert formateur et praticien certifié de l’ARCOP

Module 8: Les infractions relatives à la commande publique (Animé par Mr Thiombiano A., Expert formateur et praticien certifié de l’ARCOP)

NB : les intervenants sont certifiés MSFP (Manager Spécialiste en Formation Professionnelle)

Conditions d’accès

L’accès aux certificats est ouvert aux candidats titulaires d’au moins le BAC. Une dérogation est possible pour les candidats n’ayant pas le BAC mais justifiant d’une expérience professionnelle dans le domaine.

Conditions de validation du certificat

La validation du certificat est soumise à des conditions très strictes. Une moyenne générale minimale de 12/20 doit être obtenue pour la délivrance d’un certificat.

Programme de la session

Inscription : 30 septembre 2024

Cours : Octobre- Décembre 2024

Régime : En Présentiel et En ligne

Période de cours : 18h- 21h30 du lundi au vendredi

Coût de la formation

450 000 F CFA pour les candidatures individuelles

500 000 F CFA pour les candidatures institutionnelles

Les frais sont payables en plusieurs tranches (50% au démarrage des cours)

NB : TDRs de la formation sont disponibles sur notre site web à travers le lien suivant

https://lecagei.com/wp-content/uploads/2023/10/Tdr-Gouvernance-des-marches-public-novembre-2023-1-1.pdf

Formulaire d’inscription

https://forms.gle/Uvqcgm35i7tFwAax9

CONTACT

Info line : 00226 25 45 37 57

E-mail : [email protected]

Whatsapp : 00226 78 39 88 55

Nos offres sur : lecagei.com

