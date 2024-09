Lutte contre le terrorisme et sécurité intérieure : Le Ministre Mahamadou SANA prend langue avec les Commandements de la Police et de la Gendarmerie nationales

Le Ministre de la Sécurité, le Commissaire divisionnaire de Police Mahamadou SANA, s’est rendu successivement, le vendredi 27 septembre 2024, à la Direction générale de la Police nationale et à l’Etat-Major de la Gendarmerie nationale pour une prise de contact avec les Commandements.

Cette démarche du Ministre de la Sécurité, le Commissaire divisionnaire de Police Mahamadou SANA visait à mener des échanges et à annoncer de nouvelles réformes destinées à réorganiser et à réorienter les actions de la Police et de la Gendarmerie nationales pour accroître leur efficacité.

A la Direction générale de la Police nationale, tout comme à la Gendarmerie nationale, le Ministre Mahamadou SANA a salué les efforts des Commandements dans la lutte contre le terrorisme et la sécurisation des villes. Il a néanmoins appelé l’ensemble des acteurs à ne pas baisser la garde et à maintenir une vigilance accrue, tout en insistant sur la nécessité de renforcer le renseignement.

En outre, il a souligné l’importance de l’opérationnalisation du concept de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme, notamment le « triangle de maintien du lien » entre les Forces de Défense et de Sécurité, les populations et le Gouvernement.

Le Ministre Mahamadou SANA a également profité de cette occasion pour annoncer des réformes majeures visant à améliorer l’efficacité et la performance des institutions. « La chaîne de Commandement devrait évoluer avec des contrats d’objectifs.

Chaque acteur sera évalué selon les performances obtenues en tenant compte des missions et des objectifs qui lui ont été assignés », a soutenu le Ministre SANA. De plus, il a évoqué l’entrée en vigueur du décret portant répartition des zones de compétence entre la Gendarmerie et la Police nationales à partir de janvier 2025.

Par ailleurs, le Ministre Mahamadou SANA a encouragé les différentes entités à développer davantage un commandement de proximité et à instaurer une chaîne de solidarité envers les agents blessés et les familles de ceux qui sont tombés sur le champ d’honneur.

Source : DCRP/MSECU

