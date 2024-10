Coopération Burkina Faso – Japon : Plus de 23 millions de F CFA pour la réalisation de deux châteaux d’eau

L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon près le Burkina Faso, Nagashima Jun a procédé à la signature d’un contrat de don au profit de l’association Teegawendé pour le développement économique et social durable du Burkina Faso le jeudi 3 octobre 2024 à Ouagadougou. Le contrat stipule la réalisation de deux châteaux d’eau à Gampèla et à Douré deux localités de la commune rurale de Saaba.

Le contrat de don qui lie désormais le peuple du Japon et l’association Teegawendé pour le développement économique et social durable du Burkina Faso est estimé à 23.045.000 FCFA. Il a pour objectif d’aider à la réalisation de deux châteaux d’eau à Gampèla et à Douré.

Selon l’ambassadeur du Japon Nagashima Jun, cette initiative permettra l’accès à l’eau potable à au moins 1.000 personnes y compris des personnes déplacées internes dans la commune rurale de Saaba. « Elles pourront enfin accéder à de l’eau potable, réduire le risque de maladies d’origine hybride et de favoriser le développement d’activités telles que le maraîchage et l’élevage », a-t-il signifié.

En outre, il a exhorté les bénéficiaires du projet à réaliser des infrastructures de qualité et de respecter les différents termes du contrat. Quant au président de l’association, Wendemanegdé Ouédraogo, il a indiqué que cette convention symbolise non seulement un engagement financier, mais aussi une vision partagée et une volonté de coopérer pour atteindre des objectifs ambitieux.

Aussi, il a notifié que la réalisation des deux forages constitue un ouf de soulagement car ils contribueront non seulement à l’amélioration des conditions de vie de ces populations, surtout celles des femmes et des enfants. Mais aussi les producteurs augmenteront leur production en maraîcher-culture et en élevage afin de lutter contre la pauvreté et le chômage.

« Votre soutien va bien au-delà d’un simple apport de ressources financières. Il symbolise un engagement véritable envers l’amitié et la Coopération Internationale. Ce partenariat est une source d’inspiration, nous incitant à poursuivre nos efforts pour améliorer les conditions de vie de notre communauté. Vous apportez non seulement l’espoir mais aussi la promesse d’un avenir meilleur pour ceux qui bénéficieront directement de ces infrastructures essentielles », a-t-il soutenu.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

