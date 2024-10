Journées de mobilisation patriotiques et culturelles : Les burkinabè vivant au Ghana adhèrent à la vision du Capitaine Ibrahim Traoré

publicite

David KABRE, Ambassadeur du Burkina Faso au Ghana a présidé le 28 septembre 2024 à Kumasi, la cérémonie d’ouverture des Journées de mobilisation patriotiques et culturelles du Burkina Faso.

L’objectif de ces journées est de mobiliser la diaspora autour du renforcement de la fibre patriotique et stimuler davantage leur solidarité envers la mère Patrie en vue de lever des ressources au profit du fonds de soutien patriotique, conformément à l’appel du Gouvernement du Burkina Faso.

David KABRE a indiqué que la tenue effective de ces journées est la preuve de l’adhésion de la diaspora burkinabè à la vision du Capitaine Ibrahim TRAORE, Président du Faso, qui est de « réunir les Burkinabè de toute génération et origine culturelle afin de faire renaître en eux la fierté de se sentir burkinabè, de stimuler davantage l’esprit patriotique et de susciter en eux la solidarité et le soutien à l’endroit de la mère patrie ».

Aussi, l’Ambassadeur a remercié les parrains, les leaders et les chefs des différentes communautés qui ont soutenu la réalisation de ces activités, en précisant que les Journées de mobilisation patriotiques et culturelles se sont passées dans un esprit de fraternité et de solidarité et ont permis de rapprocher davantage les burkinabè vivant sur le territoire ghanéen.

Les Journées de mobilisation patriotiques et culturelles du Burkina Faso se sont déroulées du 28 au 29 septembre 2024 à Kumasi. Les 48 heures d’activités ont été marquées entre autres par une soirée spéciale de levée de fonds, un tournoi de football, une soirée culturelle, des expositions de produits burkinabè et des présentations de mets locaux suivies de leur dégustation.

Source : DCRP/ MAECR-BE

