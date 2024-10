Burkina Faso : La BMCRF saisit plus de 200 tonnes de produits fraudés et contrefaits

La Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes a organisé une conférence de presse le vendredi 4 octobre 2024 pour présenter des produits fraudés dont certains sont impropres à la consommation. La valeur des produits saisis est de plus de 282 millions de francs CFA.



Imaginez-vous un jour en achetant une bouteille de spiritueux, assis parmi vos invités, vous vous vantez de boire des boissons de marque. Pourtant, il s’agit simplement de bouteilles contrefaites dans une maison de fortune par des individus malintentionnés. Ou encore, imaginez-vous achetant un sac de riz de 100 kg alors qu’en réalité, le sac a été modifié et ne contient que 80 kg.

La Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes (BMCRF) a mis fin à la cupidité de ces personnes et retiré certains de ces produits fraudés et contrefaits du marché. La BMCRF a démantelé un réseau d’individus qui reconditionnaient du riz en diminuant le poids. Il s’agit de près de 14 tonnes de riz de qualité et de poids falsifiés qui ont été saisis selon le coordonnateur général de la BMCRF, le général Olivier Kiema.

Du gaz butane saisi

Le lot est important. Il s’agit de 14 tonnes de riz de qualité et de poids falsifiés, d’importants lots de boissons sucrées périmées, 4 tonnes de lait Nido en poudre impropres à la consommation, et 3450 boîtes de mayonnaises périmées saisies par la BMCRF.

Ces lots de marchandises saisis ont été récupérés suite à des opérations dont l’objectif est de garantir l’assainissement du marché, le respect des prix administrés et la protection du consommateur. Il n’y a pas que le sujet de ces produits fraudés et falsifiés. La BMCRF s’est aussi intéressée à la question du gaz butane. Elle a constaté l’indisponibilité du gaz butane depuis quelques années. Olivier Kiema fait savoir que le gouvernement a pris des initiatives pour intensifier les contrôles.

« Ces contrôles ont permis de dissuader et de décourager certains commerçants véreux qui s’adonnaient à des pratiques de prix illicites et de détention illégale de bouteilles de gaz à des fins de spéculation », indique Olivier Kiema. « 300 bouteilles de gaz toutes marques confondues et des moyens de transport, notamment des tricycles, ont été confisqués », insiste-t-il.

130 tonnes de blé saisis

Dans le cadre de la lutte contre la fraude et la contrefaçon, la BMCRF indique avoir confisqué près de 130 tonnes de farine de blé frauduleusement importées, 15 552 tubes de pâte dentifrice contrefaite de la marque Spearmint, 82 320 boules de savon contrefaites de la marque Santex.

Elle a aussi saisi 14 420 litres de lubrifiants pour moteur, soit 721 bidons de 20 litres. Cela ne se limite pas seulement aux produits alimentaires. Par exemple, la BMCRF a aussi retiré plus de 53 tonnes de ciment de marques étrangères entrées frauduleusement au Burkina Faso.

Dans le cadre de la lutte contre la drogue, la BMCRF a aussi fait des saisies. « Le 10 septembre dernier, pendant qu’une équipe était en mission d’investigation de routine dans la ville de Ouagadougou, elle a découvert la détention de drogue par une tierce personne : 23 kg de “chanvre indien” ont été découverts et saisis », poursuit-il. L’intéressé, qui a fui, est recherché par les services de sécurité.

Des médicaments également

A cela, il faut ajouter 2400 boîtes de médicaments de la rue de la marque Efferalgan. Les opérations ont aussi permis de saisir 5394 pièces de cigarettes électroniques « chicha », 3360 boissons spiritueuses, et la fermeture d’une entité de boissons alcoolisées. « L’ensemble de ces saisies est estimé à 282 millions 575 mille francs CFA », assure-t-il.

Des mesures sont prises pour l’intensification des contrôles et la répression, la lutte contre la fraude et la contrefaçon sous toutes ses formes, et le retrait du marché de tout produit frauduleux.

