Burkina Faso : « Si vous voulez redresser la barque d’un tel pays, forcément vous êtes obligés de sévir » (Capitaine Ibrahim Traoré)

Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, s’exprime ce samedi 5 octobre 2024, sur les ondes de la Radio Nationale. Plusieurs sujets d’actualité sont abordés avec le Chef de l’Etat qui répond aux questions des auditeurs en direct.

« Si vous voulez redresser la barque d’un tel pays, forcément vous êtes obligés de sévir, et en sévissant pour redresser, vous vous faites des ennemis internes et externes. Il faut donc s’attendre à ces situations de déstabilisation, d’assassinat et tout.

Parce que nous avons touché aux intérêts de beaucoup de personnes. Il y a une inégalité sociale. Il y a de la corruption. Il y a une mauvaise gestion de la chose publique.

Et si nous essayons de vouloir redresser tout ça, forcément on va toucher aux intérêts individuels de certaines personnes.

Et ces personnes très souvent sont riches, elles ont de l’argent, et utilisent cela pour manipuler souvent des personnes plus pauvres qu’elles, pour les mettre à dos », a, entre autres, déclaré le Capitaine Ibrahim Traoré.

