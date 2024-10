Coupe du monde de Maracaña acte 1 : Les Etalons éliminés, le sélectionneur remonté contre le trio arbitral

publicite

Fin de parcours pour les Etalons à la coupe du monde de Maracaña à Abidjan. L’équipe du Burkina Faso est tombée en quart de finale face à celle du Canada dans les ultimes secondes sur le score de 4 buts à 3. Les hommes de Patrice Bouazo Seri sont tombés les armes à la main. L’entraîneur a pointé du doigt les interventions du trio arbitral.

La suite après cette publicité

Les quarts de finale sont le terminus des Étalons dans cette première édition de la Mara’monde, la Coupe du monde de Maracana. Elle se tient à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Avec cette élimination, c’est un entraîneur fou de rage qui est sorti du stade. Patrice Bouazo Seri est en effet ressorti remonté de cette rencontre.

« Je suis déçu pas parce que mes joueurs ont mal joué mais je suis déçu par le trio arbitral. C’est le mondial, c’est pas une compétition vulgaire. Nous avons les photos de l’équipe du Canada, premier match, deuxième match. Il sont venus avec un certain 5 joueurs qu’on ne retrouve pas actuellement dans le groupe du Canada. On veut poser la réserve. Le 10 qui a joué il est dans aucune équipe, du premier et le deuxième match. Le Canada a gagné félicitations à eux, mais les tricheries sont trop. Si on veut aller loin sur de bonnes bases pour qu’on respecte notre Maracana, il faut être honnête », a déploré Patrice Bouazo Seri.

Parlant même du déroulement du match, Patrice Seri a également déploré le but encaissé à la dernière minute. Une chose qu’il a encore amputée à l’arbitrage. « On a pris le dernier but sur le corner pourquoi ? Mais nous ne sommes pas des novices, nos joueurs s’arrêtent sur les 6 mètres, tu lui donnes 2 minutes, pourquoi ?

Lui même il est arbitre il ne connait même pas le règlement, les 9 mètres c’est sur la grande ligne et après il y a les 6 mètres. Si le joueur est arrêté aux 9 mètres, ça veut dire qu’il ne peut pas être devant le ballon. Moi je pense qu’il faut qu’on parle à tout le monde », a regretté l’entraîneur de Étalons.

La finale de cette Coupe du monde de Maracana est prévue pour le 6 octobre 2024. Elle a débuté le vendredi 27 septembre 2024, avec 16 équipes venues des quatre coins du monde.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

