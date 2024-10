Cohésion sociale à travers le sport : Des jeunes de Zawara communient grâce à un tournoi Maracaña

publicite

Pourra Carrefour est le champion de la première édition du tournoi de la cohésion sociale de la commune de Zawara. Cette équipe, sur les 18 en lice issues de 8 villages au départ est parvenue en finale avec l’équipe de Baporo. La finale s’est soldée par le score de 3 buts à 2 à l’issue des séances fatidiques des tirs aux buts, le samedi 5 octobre 2024, dans le village de Laba.

« Cohésion sociale, sœur de la paix, le slogan d’une jeunesse unie pour le défi du moment », a été le thème de la première édition du tournoi de la cohésion sociale de la commune de Zawara. La compétition dénommée « cohésion sociale» se jouait depuis le 17 septembre 2024.

La finale tenue ce samedi 5 octobre 2024, dans le village de Laba a apposé l’équipe de Baporo à celle de Pourra Carrefour. Un match qui a donné du sourire à la deuxième équipe citée, aux tirs aux buts (3-2).

Pour une finale, cette rencontre a débuté fort. Les deux équipes ont tout de suite montré beaucoup d’engagement. Cela s’est matérialisé par beaucoup de sauvetages de part et d’autre même si l’équipe de Pourra Carrefour est celle qui a montré des actions beaucoup plus dangereuses en début de match. Parlant toujours d’occasion, Bapora a ensuite retrouvé la domination devant les cages adverses vers la fin de la période. Mais toujours stérile pour les deux équipes.

Ça reprend ! Même physionomie. Les deux équipes ont poussé avec beaucoup de manquement face aux différents portiers. Conséquences, les séances fatidiques des tirs buts remportées par Pourra Carrefour sur le score de 3 buts à 2.

Dans cette rencontre, l’esprit du fair-play a régné et c’est l’objectif avancé par Jules Ziba président du conseil communal des jeunes de Zawara pour organiser cette compétition. A l’écouter, il a d’abord été question de rassembler la jeunesse de la localité et environnants autour d’un vivre ensemble. « Nous avons voulu organiser ce tournoi pour rassembler la jeunesse pour que nous soyons unis. Nous sommes contents de la mobilisation que nous avons vue», a-t-il salué.

C’est même l’idée derrière le choix du thème de l’édition, à écouter la présidente de la délégation spéciale de la commune, Inès Diane Francine Malka. « C’est une compétition qui devait voir le jour depuis longtemps. Vraiment on en avait besoin pour réunir nos jeunes et renforcer la cohésion sociale. La commune est cosmopolite et si on a pu réunir toutes ces trois ethnies, c’est l’objectif principal », s’est-elle réjouie.

Les 4 premières equipes ont été primées. La première est repartie avec une enveloppe de 100 000 FCFA tandis que la deuxième a empoché la somme de 75 000FCFA.

FC Bâle de Laba a été troisième à cette première édition. Elle est repartie avec la somme de 50 000FCFA. L’équipe fair-play a également reçu une enveloppe pour son sens de la cohésion sociale.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

