Économie : La Banque Postale du Burkina Faso officiellement lancée par le Capitaine Ibrahim Traoré

Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a procédé à l’inauguration officielle de la Banque Postale du Burkina Faso, le lundi 07 octobre 2024 à Ouagadougou. L’ouverture de cette institution financière qui ambitionne financer l’économie nationale et promouvoir l’inclusion financière, marque la concrétisation d’un projet initié depuis 1988.

Le 3 avril 2023, la Banque Postale du Burkina Faso ouvrait ses guichets à la clientèle, marquant ainsi l’entrée d’un seizième acteur dans le paysage bancaire du Burkina Faso. Le lundi 07 octobre 2024 marque l’ouverture officielle de cette Banque par le Président du Faso le Capitaine Ibrahim Traoré.

La Banque Postale du Burkina Faso (BPBF) est une banque commerciale tout public qui exerce sur le marché burkinabè. Société anonyme avec Conseil d’Administration, elle est dotée d’un capital social de quinze milliards de FCFA, porté majoritairement par La Poste Burkina Faso qui détient 51% des parts et accompagnés d’autres actionnaires institutionnels nationaux publics et privés que sont, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF), la Loterie Nationale du Burkina (LONAB), le Fonds Burkinabé de Développement Économique et Social (FBDES), la Caisse nationale de Sécurité sociale (CNSS), La Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires (CARFO) et la Société Nationale d’Assurance et de Réassurance VIE (SONAR – VIE).

À ce jour, la Banque Postale du Burkina Faso compte deux agences à Ouagadougou, celle du siège, située sur à Koulouba et une autre à Ouaga 2000 sur le boulevard de l’insurrection populaire. « La Banque Postale, que nous inaugurons aujourd’hui se veut être un vecteur de changement, un outil d’inclusion financière pour chaque citoyen de ce pays, qu’il soit en milieu urbain ou rural. En proposant des services bancaires accessibles, modernes et adaptés aux réalités économiques de nos concitoyens, nous ouvrons la voie à une bancarisation de masse, et contribuons à l’autonomisation économique des Burkinabè.

Notre ambition est claire. Faciliter l’accès aux services financiers pour les plus vulnérables, appuyer les petites et moyennes entreprises, et jouer un rôle moteur dans le développement de notre économie nationale. Avec la numérisation de nos services et la modernisation de nos infrastructures, nous visons à rendre les transactions plus simples, plus rapides et plus sécurisées pour tous », a confié Inoussa Bondaoné Directeur général de la BPBF.

La banque postale du Burkina Faso dont les capitaux sont majoritairement publics s’inscrit dans la vision de l’État burkinabè de construire une nation économiquement prospère et souveraine, selon le président du Faso par la voix du ministre de l’économie et des finances, Aboubacar Nacanabo.

Cette institution vient s’ajouter à la Banque du dépôt de trésors et la caisse de dépôt et d’investissement dont les activités seront lancées très prochainement. La mise en place de ces outils dit-il, démontre la capacité collective des Burkinabè à résister face aux défis, à innover et à progresser malgré les turbulences économiques et sécuritaires.

Le chef de l’État a exprimé le souhait de voir cette banque incarner sa mission première qui est de promouvoir l’inclusion financière et faciliter l’accès aux services bancaires notamment de tous les burkinabè.

« Que cette institution soit une Banque pour tous ! Les ménages, les très petites, les petites les moyennes et les grandes entreprises, les grands groupes, mais aussi les éleveurs, les agriculteurs, les jeunes entrepreneurs, les commerçants. Je vous invite à diversifier vos services à l’égard de la diaspora, à poursuivre la digitalisation pour répondre aux besoins de mobilité de vos clients », a cité Aboubacar Nacanabo.

Akim KY et Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

