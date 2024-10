Humanitaire : El Hadj Amadou Larba Lankoandé fait don de vivres à ses parents et des déplacés internes de la commune de Bilanga

Dans un geste de solidarité et d’engagement envers les communautés vulnérables, El Hadj Amadou Larba Lankoandé dit Petit commerçant à Ouagadougou et originaire de la commune de Bilanga, a fait un don aux Personnes Déplacées Internes (PDI) de ladite commune. C’était le lundi 30 septembre 2024 en présence des autorités de la commune et de représentants des PDI.

Le don comprend 200 sacs de riz de 25 kg, 60 sacs de maïs de 50 kg et 20 sacs de maïs de 100 kg, représentant un apport crucial pour ces familles dans cette période de crise. La valeur du don est estimée à plus de 3 600 000 F CFA. Cette aide alimentaire est non seulement essentielle pour répondre aux besoins nutritionnels immédiats de ces personnes, mais elle contribue également à alléger leurs fardeaux en cette période difficile.

Les responsables de la commune ont salué cette action, la qualifiant de geste humanitaire essentiel pour soulager les souffrances des PDI. La générosité de M. Lankoandé rappelle à tous l’importance de s’unir pour soutenir ceux qui traversent des moments difficiles, renforçant ainsi le tissu social de la région.

Lors de la remise des dons, il a souligné l’importance de l’entraide et de la solidarité dans la construction d’une communauté forte et résiliente. « Nous devons nous unir pour soutenir nos frères et sœurs qui traversent des moments difficiles », a-t-il déclaré.

Cette action a été accueillie avec gratitude par les responsables de la commune et les représentants des PDI, qui ont souligné l’impact positif de tels gestes sur le moral des populations déplacées. Ils ont également appelé d’autres acteurs de la société à emboîter le pas et à apporter leur soutien aux personnes en situation de vulnérabilité.

