Burkina Faso : La Banque Postale du Burkina Faso (BPBF) inaugure officiellement son agence de Ouaga 2000

publicite

0 Partages Partager Twitter

Après le lancement officiel de ses activités par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, le lundi 7 octobre 2024, la Banque postale du Burkina Faso (BPBF) a enchaîné immédiatement avec l’inauguration de son agence de Ouaga 2000 qui est ouverte depuis juin 2023.

La suite après cette publicité

L’objectif est de se rapprocher davantage de ses usagers. Et pour relever ce pari, la Banque postale du Burkina (BPBF) compte sur le grand réseau de 128 points de contacts dont dispose déjà la poste burkinabè, sa maison mère, pour servir tous les Burkinabè où qu’ils se trouvent à travers le pays. L’Agence de Ouaga 2000 qui se voit officiellement inaugurée est déjà fonctionnelle depuis juin 2023.

« C’est dans sa logique de développer la proximité avec sa clientèle et d’offrir un service très adapté à ses besoins, que la BPBF a ouvert cette seconde agence fonctionnelle depuis juin 2023. L’agence de Ouaga 2000 est une agence tout public qui est au service de tout type de client : particulier comme entreprise. Elle est dirigée par un personnel jeune et dynamique», a laissé entendre Inoussa Boundaoné, directeur général de la BPBF.

Il a confié que la BPBF veut s’ériger en une institution bancaire de référence, dynamique au cœur de la construction de l’économie du Burkina. À cet effet, le DG de la BPBF appelle tout son personnel de l’agence de Ouaga 2000 à être à l’écoute des clients.

«Je vous exhorte à toujours être à l’écoute de vos clients car ce sont eux nos premiers employeurs. Travaillez à faire de cette agence une référence où le client se sent chez lui, où il trouvera toujours réponse et assistance. La direction générale veillera avec la direction clientèle à vous accompagner dans la réussite de votre mission », a-t-il rassuré.

Inoussa Boundaoné a rappelé que la Banque postale du Burkina Faso est une banque commerciale tout public qui a ouvert ses portes depuis le 3 avril 2023.

«Société anonyme avec conseil d’administration, elle est dotée d’un capital social de quinze milliards FCFA, porté majoritairement par la Poste Burkina Faso qui détient 51% des parts et accompagnés d’autres actionnaires institutionnels nationaux publics et privés que sont, la chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF), la loterie nationale du Burkina (LONAB), le fonds burkinabè de développement économique et social (FBDES), la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), la caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO), la société nationale d’assurance et de réassurance vie (SONAR – VIE) et la mutuelle des agents de la poste (MUTAPOST)», a-t-il présenté.

Pour le président du conseil d’administration, Pascal Zabsonré, après le lancement de ses activités, la BPBF doit relever le challenge de se déployer à travers le pays, à l’image de sa maison mère, « la Poste Burkina », et se positionner comme une institution bancaire de référence, locomotive de la promotion de l’inclusion financière et résolument engagée vers l’innovation.

« Dans cette perspective, je me réjouis que cette mission ait été confiée à une équipe jeune, très engagée, dynamique, compétente et surtout pétrie d’expérience. Le conseil d’administration jouera pleinement son rôle afin d’accompagner cette dynamique», a-t-il soutenu.

En outre, il a souligné que l’ambition de la BPBF est de faire la promotion de l’inclusion financière, à travers des approches novatrices en synergie avec la Poste Burkina, dans le but de faciliter l’accès de nos populations à des services financiers et bancaires adaptés à leurs préoccupations.

« Je lance donc un appel à tous nos clients et partenaires, et au-delà, à l’ensemble des populations de nos villes et campagnes, aux différentes catégories socioprofessionnelles, aux différentes couches sociales, chacun en fonction de sa situation financière et de son besoin, à nous faire confiance et à permettre à la Banque postale de les accompagner dans la réalisation de leurs ambitions », a-t-il conclu.

Willy SAGBE

Soumaïla MALO (Stagiaire)

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite