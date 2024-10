ANNONCE | 1xbet : Qui sera couronné Roi du Football ?

publicite

0 Partages Partager Twitter

Ceci est un article sponsorisé par notre partenaire

Les Madrilènes dominateurs et les Espagnols éblouissants : le top 5 des prétendants au Ballon d’Or

La suite après cette publicité

Qui remportera le Ballon d’Or ? C’est la question la plus intrigante de la seconde moitié de l’année 2024. Choisissez vos favoris pour la principale récompense individuelle dans le monde du football, placez vos paris via le lien et n’oubliez pas le jeu responsable !

Vinícius (Real Madrid, équipe nationale du Brésil), cote – 1.4

Le virtuose brésilien est considéré comme le grand favori, ce qui semble assez logique. Vinícius a gagné la Liga et la Ligue des champions lors de la saison 2023/2024 avec un bilan impressionnant de 21 réalisations et 11 passes décisives en 36 matches. C’est Vinícius avec son but qui a scellé le dénouement heureux pour les siens en finale de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund. Mais certains facteurs jouent en défaveur de Vini Jr. et de ses chances de devenir le premier Brésilien depuis 2007 à empocher le Ballon d’Or. Tout d’abord, il a connu une Copa América décevante et c’est en son absence, pour cause de suspension, que le Brésil a pris la porte dès les quarts de finale contre l’Uruguay. Ensuite, l’attaquant de 24 ans s’est attiré les foudres du public espagnol qui l’a accusé de racisme.

Rodri (Manchester City, équipe nationale d’Espagne), cote – 2.8

Malgré le manque de réussite en Ligue des champions 2023/2024, Rodri s’est offert un succès doré à l’Euro 2024 et a été élu Meilleur joueur du tournoi triomphal pour la Furia Roja. Le milieu de terrain de 28 ans a renoué avec le sacre en EPL et est considéré à juste titre comme l’un des ténors à son poste dans le monde. La communauté footballistique espagnole ne manquera pas d’user de son influence pour accroître les chances de Rodri d’obtenir cette distinction.

Jude Bellingham (Real Madrid, équipe nationale d’Angleterre), cote – 15

Jude était un prétendant majeur au Ballon d’Or à l’automne 2023, lorsqu’il a réussi à faire un sacré travail au milieu de terrain et à faire moult fois trembler les filets adverses. Mais au printemps, Bellingham a manqué quelques matches pour cause de blessure et s’est vu confier un nouveau rôle au club royal, un rôle important, mais moins marquant. L’Anglais a également remporté la Liga et la Ligue des champions, mais sans l’opulence de Vinícius. En outre, l’Euro 2024 n’a pas porté le nom de Bellingham, bien que son super but contre la Slovaquie ait été presque le plus spectaculaire du tournoi. L’Anglais de 21 ans est promis à un bel avenir, mais pour l’instant, il n’est pas le principal prétendant au titre.

Dani Carvajal (Real Madrid, équipe nationale d’Espagne), cote – 30

Si le palmarès de l’équipe pouvait décider de tout, le défenseur de 32 ans serait sans aucun doute tenant du Ballon d’Or. Effectivement, Carvajal a soulevé avec ses coéquipiers les coupes de la Liga, de la Ligue des champions et de l’Euro 2024. Dani a même inscrit le premier but en finale de la Ligue des champions ! Mais il y a des candidats plus évidents pour le prix individuel honorable, tant du côté du Real Madrid que de la sélection espagnole. En outre, le Ballon d’Or est rarement attribué à des défenseurs. La dernière fois que cela s’est produit, c’était en 2006, lorsque le prix avait été décerné à Fabio Cannavaro, le capitaine de l’équipe italienne victorieuse à la Coupe du monde.

Lamine Yamal (FC Barcelone, équipe nationale d’Espagne), cote – 40

Meilleur jeune joueur et Meilleur passeur de l’Euro 2024, un résultat impressionnant pour un garçon qui a fêté ses 17 ans la veille de la finale victorieuse contre l’Angleterre. Lamine Yamal est en bonne voie de devenir le meneur du FC Barcelone et devrait récolter un nombre important de points lors du vote. Mais ses « Ballons d’Or » sont encore devant lui.

Nous sommes sûrs que notre aperçu vous aidera à trouver la bonne réponse à la question « Qui remportera le Ballon d’Or ? » Choisissez votre favori, n’oubliez pas de jouer de manière responsable et de faire des paris réussis pour gagner avec les meilleures cotes de 1xBet !

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite