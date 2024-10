Burundi # Burkina Faso : « Dramane Salou prêt pour arracher la qualification »

publicite

Dramane Salou attend sa chance, tout comme Brama Traoré, pour la double confrontation contre les Hirondelles du Burundi, comptant pour les qualifications de la CAN 2025 dans la poule L.

« Demain, c’est très important », reconnaît Dramane Salou en référence à la deuxième opposition entre les Étalons et les Hirondelles du Burundi. La rencontre retour se joue ce dimanche 13 octobre 2024 au Stade Félix Houphouet Boigny d’Abidjan. L’équipe burkinabè a pris l’avantage (4-1) lors du match aller. Grâce à cette victoire, elle est désormais à un match de la qualification.

A la veille de la rencontre, Dramane Salou et ses coéquipiers restent concentrés. Ils ne comptent pas relâcher leurs efforts. « C’est important de se concentrer et de respecter l’équipe. Même si on les a gagnés par 4 à 1. Ce n’est pas facile de gagner une équipe deux fois en trois jours. Demain, on va se préparer et suivre ce que le coach va nous demander et appliquer », rassure Salou.

Tout donner

Brama Traoré a su instaurer un esprit d’équipe solide au sein du groupe. Chaque joueur est prêt à se donner à fond pour décrocher la qualification, à deux journées de la fin des éliminatoires. Dramane Salou, lui, attend patiemment d’avoir sa chance.

« Je promets de me donner à fond pour le pays, le coach et tous les joueurs. Moi aussi, j’attends ma chance. Le jour où il me donnera ma chance, je la saisirai comme je sais le faire. On va se préparer à tout comme pour le match passé. Il faut suivre les consignes du coach », affirme Dramane Salou.

Dramane Salou est conscient que la victoire est à portée de main. Il espère que lui et ses coéquipiers resteront sur la même dynamique que lors du premier match pour faire vibrer le peuple burkinabè.

