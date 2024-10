Éliminatoires CAN 2025 : « La paix est donc une obligation pour le bien-être des peuples frères du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire »

Profitant de son déplacement pour soutenir les Étalons en Côte d’Ivoire, en marge des 3è et 4è journées des qualifications de la CAN Maroc 2025, Ousmane So, président de la Convergence Citoyenne et Panafricaine (CCP/BF) a salué ce choix de la Lagune Ebrié qui selon lui est une preuve de consolidation des liens entre ces deux nations sœurs. Lisez cette tribune du président de la CCP/BF.

La capitale économique de la Côte d’Ivoire, Abidjan, accueille les 3e et 4e journées des matchs opposant les Étalons du Burkina Faso au Burundi comptant pour les qualificatifs de la prochaine coupe d’Afrique des nations (CAN) au Maroc. Plus qu’un match de football, ces deux rencontres révèlent que malgré ce semblant de climat de crise entre les autorités du Burkina Faso et la Côte d’Ivoire, l’essentiel est sauvegarder : la fraternité entre les peuples frères burkinabè et ivoirien.

La programmation par le Burkina Faso de son match contre le Burundi en Côte d’Ivoire, malgré la possibilité de le faire dans un autre pays, est un acte qui semble simple mais très fort en symbole. Elle signifie à notre humble avis que le dialogue est possible entre les pays frères du Burkina Faso et la Côte d’Ivoire. Les liens entre les deux peuples et les deux pays sont historiques. Ils datent de bien longtemps avant les frontières établies par la colonisation.

A ce sujet, nous citons la légende du reggae Alpha Blondy qui s’interrogeait pendant une conférence de presse à Ouagadougou : «tenant compte des Ivoiriens qui sont mariés aux Burkinabè, vice versa, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire seront un peu vident».

Le dialogue s’impose donc avec acuité aux autorités ivoiriennes et burkinabè afin de sauvegarder la paix construite de longue date par les devanciers. Toutes les crises majeures au monde trouvent une solution autour d’une table de dialogue. Cette maxime est d’autant plus vraie pour le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire dont les relations ont été extrêmement secouées dans la décennie 2000.

La paix est donc une obligation pour le bien-être des peuples frères du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire.

La Convergence Citoyenne et Panafricaine (CCP/BF)

Ousmane SO

Président

