Burkina Faso : Banque Atlantique renforce sa présence à Ouagadougou en inaugurant une nouvelle agence à Kamboinsé

Ouagadougou, le 17 septembre 2024. La Banque Atlantique Burkina Faso, filiale du Groupe panafricain Banque Centrale Populaire (BCP) a inauguré une nouvelle agence à Kamboinsé, consolidant ainsi sa présence à Ouagadougou. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’expansion de la banque, visant à renforcer le maillage de son réseau et à contribuer au dynamisme économique local.

La cérémonie d’inauguration, qui s’est déroulée le 25 juillet en présence de M. Mohamed SIMPORE, Directeur Général de Banque Atlantique Burkina Faso, a réuni de nombreux clients et partenaires, témoignant de l’intérêt pour les services innovants proposés par la banque.

Implantée au nord de la capitale et s’étendant sur 225 m², la nouvelle agence allie modernité et confort. Elle est dotée d’installations conformes aux standards les plus exigeants et d’une équipe d’experts dédiée, garantissant ainsi une expérience client optimale.

« Cette nouvelle agence démontre notre engagement continu à servir efficacement notre clientèle, en offrant un accès simplifié à des services financiers personnalisés », a déclaré M. SIMPORE lors de l’événement. « Cela reflète notre mission de mettre le Client au centre de nos actions et de continuer à améliorer son parcours en agence », a-t-il ajouté.

Avec cette ouverture à Kamboinsé, Banque Atlantique souligne son engagement envers un développement harmonieux et une meilleure accessibilité à ses services. Cela contribue également à dynamiser l’économie locale, en lien avec les objectifs stratégiques du Groupe BCP visant à favoriser une croissance inclusive.

À PROPOS DE BANQUE ATLANTIQUE

Banque Atlantique, filiale du Groupe BCP, est un acteur majeur de l’Union économique et monétaire ouest Africaine (UEMOA), marquant sa présence dans les huit pays membres (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo).

Banque Atlantique s’appuie également sur les filiales spécialisées du Groupe, à savoir Banque d’Affaires (Atlantique Finance), Gestion d’Actifs (Atlantic Asset Management) ou encore Assurances (Atlantique Assurances et Atlantique Assurance Vie en Côte d’Ivoire, GTA Assurances et GTA Assurances Vie au Togo) consolidant ainsi son expertise dans le domaine des services financiers diversifiés.

À PROPOS DU GROUPE BCP

Porteur de valeurs de solidarité et d’innovation, le Groupe panafricain BCP est l’une des premières institutions bancaires du Maroc depuis près d’un siècle où il est le premier collecteur de l’épargne et pilier du financement de l’économie. Le Groupe BCP est présent dans 32 pays dans le monde, dont 18 en Afrique.

Modèle de stabilité financière et de croissance internationale, le Groupe BCP déploie ses activités notamment dans les espaces CEDEAO et CEMAC ainsi que dans la zone Océan Indien, via ses banques universelles, banque d’affaires, compagnies d’assurance et fintechs, renforçant ainsi son empreinte sur le continent.

