Université Joseph Ki-Zerbo : Le département de linguistique rend hommage au Pr Alou Keita admis à la retraite

Le jeudi 24 octobre 2024, le département de linguistique de l’Université Joseph KI-ZERBO à travers le laboratoire de recherche et de formation en sciences du langage (LAREFOS) a organisé un colloque international pour rendre hommage au Professeur titulaire de lexicologie Alou Keita admis à la retraite.

«Discours et néologie en Afrique : terrains, méthodes et analyses », c’est ce thème que le département de linguistique de l’université Joseph KI-ZERBO a retenu pour ce colloque international d’hommage au Pr Alou Keita, l’un des pionniers de la linguistique au Burkina Faso.

Vaillant, infatigable, sage, humour et néologue, tels sont les traits qui définissent Pr Alou Keita, selon Abou Napon, professeur titulaire en sociolinguistique et responsable de LAREFOS.

«Vaillant serviteur de l’État, il a travaillé sans relâche et continue de travailler pour la formation des étudiants et pour le développement. Éminente personnalité universitaire, en raison non seulement des postes académiques et administratifs occupés aux plans national et international mais aussi par le nombre de chercheurs ou d’enseignants-chercheurs formés qui influencent en Afrique, en Europe et aux États-Unis, le Professeur Alou Keita est reconnu pour ses discours empreints de sagesse, d’humour et de néologisme», a-t-il déclaré.

Parrain de ce colloque, le Larlé Naaba Tigré s’est dit honoré d’être le parrain de cette cérémonie d’hommage au Pr Keita. Pour lui, cet homme a été utile à la nation.

«Le professeur Alou Keita a su parler pour être utile, il a su donner pour être utile, il a su travailler pour être utile à la famille, à la nation entière et à l’Afrique parce que nos langues nationales sont le support de toutes nos valeurs propres», a-t-il soutenu.

Adama Sanou, vice-président chargé de la recherche et de la coopération internationale à l’université Joseph Ki-Zerbo, a affirmé que l’université aura toujours besoin du Pr Keita et que les portes de celles-ci lui restent ouvertes.

«Cher aîné, il est bien vrai que vous entamez une nouvelle ère de votre vie professionnelle, cependant, vos collègues et vos étudiants ont toujours besoin de vous, non seulement pour servir de repère, mais aussi pour grandir. Cette maison commune, elle vous reste ouverte, cela va de soi», a-t-il dit.

Le Professeur Alou Keita s’est réjoui de cette cérémonie d’hommage à sa modeste personne. Il dit rester disponible pour continuer d’apporter sa contribution à l’édification du Burkina Faso, au cas où ses collègues et les autorités auront besoin de lui.

«C’est un grand jour pour moi. Un grand jour de joie mais un grand jour d’émotion aussi. Tout cet honneur qui m’est fait, je me demande même si je mérite autant. Je rassure les collègues, je rassure les autorités. A chaque fois qu’on aura besoin de nous, on pourra être là. En espérant qu’on sera à la hauteur de leurs attentes », a-t-il expliqué.

Pour rappel, Alou Keita désormais admis à la retraite est un professeur titulaire en lexicologie. Il était récemment président de l’université de Dédougou. L’homme de 65 ans a eu un parcours universitaire et professionnel riche.

Soumaïla MALO (Stagiaire)

Burkina 24

