Promotion du Consommons local : C’est parti pour les 72 heures du lait local

La 10e édition des 72 heures du lait local a ouvert ses portes le 24 octobre 2024 à Ouagadougou. La cérémonie d’ouverture a été ponctuée par des remises d’attestations et le lancement officiel de la marque « Faire Faso ».

Placée sous le thème « 10 ans des 72h du lait local : bilan et perspectives », les activités de la 10e édition des 72 heures du lait local ont débuté le 24 octobre 2024 à Ouagadougou. Une célébration du consommons local qui réunit des acteurs de la chaîne de production du lait local du Burkina Faso et de plusieurs pays de la sous-région.

Selon Adama Ibrahim Diallo, président de l’Union Nationale des Mini Laiteries et Producteurs du Lait Local au Burkina (UMPLB), ces 72 heures constituent un espace de dialogue et de messages de plaidoyer. L’innovation majeure de cette édition est le lancement officiel de la marque « Faire Faso », qui est une marque de commercialisation et de distinction des produits laitiers sur le marché.

« Pour nous, les 72 heures du lait local est un espace de dialogue et des constructions des messages de plaidoyers. Ça fait 10 ans que nous célébrons le lait local et la particularité est que nous avons marqué un arrêt pour regarder qu’est-ce que nous avons pu faire et quelles sont nos perspectives et l’innovation cette année est le lancement de la marque ‘’Faire Faso’’ », a-t-il expliqué.

Hamadou Diallo, représentant le ministre délégué chargé des ressources animales et halieutiques et par ailleurs directeur de cabinet dudit département, a tenu à saluer l’initiative et a précisé que cela répond à la vision des autorités dans le but de promouvoir les produits locaux dont le lait local.

« Cette initiative est une très belle initiative parce qu’elle s’inscrit pleinement dans la volonté du gouvernement de promouvoir le consommons local à travers l’offensive agro-pastorale et halieutique. Les perspectives de la filière lait sont ambitieuses et aussi nombreuses, et au niveau du gouvernement, nous voulons faire des relances pour pouvoir accompagner ces acteurs laitiers », a-t-il soutenu.

Le parrain de cette édition, Souleymane Pindé, coordonnateur du Projet régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel/ phase 2, a précisé que la filière lait est une filière prioritaire au Burkina Faso qui concourt au développement socioéconomique et à l’atteinte à l’autosuffisance alimentaire.

En rappel, cette 10e édition connaît la participation des pays amis comme le Niger, le Mali et la Belgique.

Amidou OUEDRAOGO et Dieudonné KOUDOUGOU

Pour Burkina 24

