Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme : L'ONC-AC initie une rencontre de renforcement des capacités au profit des acteurs de l'immobilier et du BTP

Les membres de l’Office national du contrôle des aménagements et des constructions (ONC-AC) tiennent du 24 au 25 octobre 2024, une session de sensibilisation et d’information des assujettis du secteur non financier de la promotion immobilière, des entreprises et des bureaux d’études du secteur du bâtiment sur leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes à destruction massive (LBC/FT/FP).

La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et la prolifération des armes à destruction massive fait l’objet d’une session de sensibilisation et d’information au profit des acteurs de l’immobilier et du BTP.

Selon le ministre en charge de l’urbanisme, Mikailou Sidibé, cette session vise à permettre aux différents acteurs à court terme de mettre en place des dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux dans leurs structures respectives et à parvenir à une meilleure surveillance du secteur de la promotion immobilière et du secteur du bâtiment contre les risques de blanchiment des capitaux.

«Dans le but de remplir ses missions de contrôle et de supervision de ses assujettis, l’Office national du contrôle des aménagements et des constructions (ONC-AC) a entrepris des contrôles des sociétés de promotion immobilière qui ont fait ressortir des faiblesses dans la mise en œuvre des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme.

Ces faiblesses se résument à l’inexistence du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme d’une part, et d’autre part à l’inexistence des déclarations d’opérations suspectes», a-t-il relevé.

De l’avis du ministre Sidibé, cette situation pourrait se justifier par la faible connaissance des assujettis de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme de manière générale.

«Et en particulier, de la méconnaissance des obligations déclaratives, notamment la déclaration d’opérations suspectes, lorsque les assujettis sont en présence d’opérations qui doivent normalement être déclarées à la cellule nationale de traitement des informations financières », a-t-il notifié.

Mikailou Sidibé a souligné que le contrôle n’a pas encore concerné les entreprises et bureaux d’études évoluant dans le secteur du bâtiment, «mais il n’en demeure pas moins qu’ils font partie des assujettis sur lesquels pèsent également les obligations en matière de de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme ».

Le directeur général de l’Office national du contrôle des aménagements et des constructions (ONC-AC), Yacouba Siko a laissé entendre qu’après des contrôles, ils se sont rendus compte plusieurs entreprises de la promotion immobilière et du BTP n’ont pas des dispositifs de surveillance contre le blanchiment des capitaux et de déclaration d’opérations suspectes.

«Tous ces manquements ont conduit à l’inscription dans notre pays sur la liste de crise qui est une place peu honorable et si on ne prend pas des actions énergiques en vue de mettre en place ce dispositif, on va nous glisser progressivement vers la liste noire qui est la liste tant redoutée et qui empêchera toute forme d’investissement extérieur au sein de notre pays», a-t-il alerté.

Il a souligné que cette rencontre se veut également un cadre de renforcement des capacités des acteurs de l’immobilier et du secteur des bâtiments en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme.

En rappel, plus de 50 entreprises agissant dans la promotion immobilière et du BTP prennent part à cette rencontre.

