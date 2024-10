Promotion de l’éducation sociale et financière : Le CCEB visite un centre de formation à Rimkiéta

publicite

Dans le cadre de la semaine nationale pour l’éducation, les membres du cadre de concertation des associations et ONG actifs dans le domaine de l’éducation de base au Burkina Faso (CCEB-BF) ont visité un centre de formation. C’était le mercredi 30 octobre 2024 dans le quartier Rimkiéta à Ouagadougou.

« Contributions de l’éducation à la résilience socio-économique des populations au Burkina Faso : cas de la promotion de l’éducation sociale et financière en milieu scolaire », tel est le thème de la 2e édition de la semaine nationale pour l’éducation. C’est dans cette lancée que les membres du CCEB-BF ont visité un centre de formation professionnelle qui implémente l’éducation sociale et financière.

Rayaissé Zougouri/Hadé, chargée de projet au CCEB, a expliqué que le centre est bénéficiaire du programme de l’éducation sociale et financière. « A l’occasion de la semaine nationale pour l’éducation, nous avons jugé qu’il serait bien que l’on passe au niveau de ce centre qui est une référence pour nous.

C’est un centre qui regroupe les cibles que nous accompagnons. Ce centre forme des filles qui s’autonomise après. L’autonomisation de la femme est au centre tout aujourd’hui. Une femme autonome est une femme qui peut subvenir au besoin de sa famille et de la société », a-t-elle expliqué.

Ibrahim Simporé, fondateur du centre Nong Taaba à Rimkiéta et de Béogo Néré à Tempouy, s’est réjoui de la visite. « Ce centre, en plus de la formation professionnelle fait la promotion de l’éducation sociale et financière. L’éducation financière est au cœur de nos activités et dans la vie de tout individu. Actuellement, sans l’éducation sociale, la cohésion sociale n’est pas possible. Et sans l’éducation financière les jeunes filles ne sauront pas comment devenir actrices de développement », a-t-il indiqué.

Il a fait savoir qu’à l’issue de l’apprentissage, les apprenantes sont capables de mettre en place leur propre entreprise.

En plus, Clémence Pakodé, présidente des filles au centre Béogo néré de Tempouy, a confirmé qu’elle a appris comment se comporter socialement et dispose des connaissances pour une meilleure gestion de ses ressources. Elle a fait savoir que l’éducation financière est très bénéfique.

« J’ai appris à organiser ma vie sur le plan financier. A planifier mes dépenses et en mettant en place une épargne. J’ai appris à budgétiser mes revenus afin de pouvoir créer un jour mon entreprise. Ainsi, parmi les différents types d’épargne, j’ai opté pour l’épargne sécurisée. J’ai ouvert un compte bancaire dans un établissement financier », a-t-elle souligné.

C’est à travers des chants et de danses que les apprenants ont manifesté leur joie aux visiteurs du jour. En rappel, la 2e édition de la Semaine nationale pour l’éducation a officiellement été lancée le mardi 29 octobre 2024 avec la présence du ministre en charge de l’éducation, Jacques Sosthène Dingara.

