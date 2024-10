SIAO 2024 : La Maison de l’Entreprise appuie la visibilité de l’artisanat agro-alimentaire  

publicite

0 Partages Partager Twitter

SIAO 2024. Les artisans de l’agro-alimentaire sont bien présents. Ils sont dans la transformation des produits locaux. En plus de la qualité, l’esthétique s’adjoint aux produits exposés. Ils s’organisent bien avec l’accompagnement bienveillant de partenaires comme la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF). Des bénéficiaires du projet PReCA et des incubés de Burkina textile séduisent par la qualité de leurs produits.

La suite après cette publicité

Ouverte le vendredi 25 octobre 2024, la 17e édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) bat son plein. Au pavillon Arc-en-ciel, un parterre d’exposants occupent les stands. L’art de séduire par le savoir-faire. Les artisans de l’agroalimentaire sont bien là. Elle présentent des produits à base de céréales, des fruits, des légumes, sous autres visages. Car ici, c’est la transformation qui est célébrée. Une randonnée de spectateur nous conduit auprès des étals.

Parmi tant d’autres, madame Somé née Zouré Myriam excelle dans la transformation des produits agro-alimentaires : les céréales, des fruits, des légumes. Avec son unité de transformation Albio basée à Nioko 1 dans la commune de Saaba, elle transforme avec maestria des fruits locaux dont le tamarin, le pain de singe (fruit de baobab), la liane, la mangue, le gingembre, l’anacarde, etc. Le produit fin c’est du jus de fruits, des fruits et légumes séchés, du sirop, de la confiture, de l’huile végétale, etc.

Il y a surtout une grande innovation avec la mangue. Madame Somé transforme la mangue en sirop et en confiture pour la disponibiliser hors saison. D’ailleurs, elle flirte avec la démarche qualité. « Tous nos produits sont naturels ici. Nous n’utilisons pas de produits chimiques », nous souligne-t-elle.

Détails dans l’élément vidéo.

Faso Roumdé séduit avec la purée de tomate

Faso Roumdé, une unité de Transformation de produits agro-alimentaires et forestiers non-ligneux, est venue de Kongoussi en toute résilience présenter des céréales et des fruits transformés. Des biscuits de céréales, de la patate, du jus de fruits, de la purée de tomate, le tout avec une dose d’esthétique.

La transformation de la tomate se fait la part belle. cette transformation réussie de la tomate en purée de tomate fait la réputation de cette structure tenue par 21 femmes depuis Kongoussi dans le Bam.

Madame Ouédraogo Awa, la responsable fait de bonne affaire au SIAO. Ces purées se vendent bien. « C’est de la bonne qualité. On n’ajoute rien. On ne fait ça qu’avec de la tomate. Pas de produit, pas de colorant, pas de conservateur. Ça marche bien », souligne-t-elle.

Du riz étuvé venu de Bama

Juste à côté d’elle, jouxte le stand de Salamata Sawadogo, venue de la vallée du Kou avec le nouveau riz de la saison 2024. Le riz est activement étuvé par des associations des femmes plus de 700 femmes regroupées dans l’Union des coopératives rizicoles de Bama (UCRRB). Grace à l’appui de la Maison de l’Entreprise à travers le PReCA, des tonnes sont transformées par jour. Salamata Sawadogo est donc venue à la rencontre des acheteurs.

« C’est grâce au PReCA que nous sommes venus ici. PReCA nous a accompagnés pour venir montrer notre riz. Les gens ne savaient pas qu’on pouvait avoir le riz de Bama facilement. Il y a des gens qui s’y intéressent et nous espérons pouvoir bien vendre. PReCA nous a aidé avec le matériel pour fumer le riz, ils nous ont aidés avec un magasin et ils ont payé le stand pour nous au SIAO », salut-elle.

Son message de cœur est le suivant : « Nous avons eu assez de pluie cette année, Dieu merci la moisson est bonne. Le riz de Bama c’est la qualité. Mais les gens ne connaissent pas. Nous n’utilisons pas de produit chimique. Le riz que les gens importent contient des produits chimiques. C’est de la maladie. Retournons pour consommer notre riz. Nous levons la voix pour interpeller nos frères et sœur burkinabè à retourner pour consommer le riz du Faso ».

Les fournisseurs de services ne sont pas en marge. L’Établissement Sougr-nooma agissant dans la conception de matériels de transformation agricole est à la foire du SIAO. Cette structure accompagne la transformation agro-alimentaire avec de la technologie et l’innovation. L’expertise locale s’exprime à travers des machines de transformation des produits locaux.

Aperçu dans l’élément vidéo.

La transformation agro-alimentaire en marche au Burkina Faso. Ce mardi 29 octobre 2024, c’est un partenaire heureux qui admire les réalisations des artisans de la transformation agro-alimentaire bénéficiaires du Guichet 2 du projet PReCA.

Aussi la fière chandelle pour les incubés de Burkina textile. Ismaël Sawadogo, Directeur du Marketing et de l’appui conseil à la Maison de l’entreprise ; chef de mission du guichet 2 du projet de résilience et de compétitivité agricole (PReCA) était au SIAO avec une délégation.

Ces exposants visités sont des bénéficiaires du Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole (PReCA), un projet intégré de soutien à la production agricole mis en œuvre sur la période 2020-2025. Le Projet intervient prioritairement dans les domaines de l’aménagement hydro agricole, le soutien à la production, l’entreprenariat agricole et le désenclavement des grandes zones de production.

Le PReCA a accompagné plus de 500 bénéficiaires en termes d’investissement et en fonds de roulement pour permettre. « Au regard du SIAO nous avons trouvé nécessaire d’accompagner les bénéficiaires qui sont dans l’artisanat agro-alimentaire. Ils transforment les produits de nos braves paysans donc il est bon de les accompagner à venir exposer au SIAO. Cela permet de se rendre compte de la créativité de l’innovation qu’ils ont et cela permet de se rendre compte des efforts que ces promoteurs font pour respecter les normes internationales et adhérer au besoin de la clientèle », a indiqué Ismaël Sawadogo.

En plus des bénéficiaires du PReCA, il y a des incubés de Burkina textile. En effet, la Maison de l’entreprise à la charge de mettre en œuvre l’incubateur Burkina textile. Les bénéficiaires de ce programme sont des acteurs de la transformation coton et du textile.

Détails dans cette vidéo.

Ils ont bénéficié entre autres des sessions de renforcement de capacité, la formation dans le domaine de l’entrepreneuriat, du management et de la gestion de leur entreprise etc. L’incubé Madame KY née Ouédraogo Ivette fait dans la teinture et le tissage. Elle expose du Faso Danfani au SIAO.

« Nous sommes venus à cette grande foire montrer notre savoir-faire et prouver à notre incubateur qu’il peut nous faire confiance ». Comme, elle 11 autres transformateurs ont bénéficié de Burkina textile. Le résultat est séduisant.

La maison de l’entreprise a accompagné les bénéficiaires des deux projets avec des stands installés au Pavillon Arc-en-ciel. Cependant le stand institutionnel de la MEBF est installé au pavillon Soleil Levant du SIAO. Conformément à sa mission, des services entrant dans le cadre du renforcement de capacités et du développement des entreprises, sont offerts sur place.

Akim KY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite