Burkina Faso : Vers l’érection d’un Panthéon du Faso pour rendre hommage aux héros nationaux

L’Académie endogène des savoirs (ACADES) a effectué sa rentrée, ce mercredi 30 octobre 2024, à Ouagadougou, à l’occasion d’une cérémonie officielle.

Selon Martin Zongo, mentor sénior de l’Académie endogène des savoirs (ACADES), au travers de cette rentrée, il s’agit de porter sur les fonts baptismaux l’ACADES, qui vient ajouter de la terre à la terre.

Dramane Konaté, président de l’ACADES, a fait savoir que l’ACADES est le dernier maillon formant le triptyque Genesis Endo-Lab et Acades. Il se présente, à l’entendre, comme un cadre d’initiation et de formation du Groupe d’expertise pour la normalisation endogène des symboles, initiatives et savoirs (GENESIS), structure associative à but non lucratif, non confessionnel et apolitique.

L’ACADES, a-t-il aussi fait remarquer, est une première dans notre pays ; et se veut une réponse adéquate en vue de l’opérationnalisation des initiatives lancées, en plaçant la culture, les valeurs et savoirs endogènes au cœur de son action.

« L’ACADES ambitionne d’accompagner les communautés dans l’élaboration de leurs monographies par une méthodologie harmonisée dans l’optique d’implémenter le grand Laboratoire de l’endogène (ENDO-LAB) et de consolider le réseautage ethnoculturel du Burkina Faso », a fait savoir le président de l’ACADES.

Le Panthéon du Faso

L’ACADES entend également veiller à la matérialisation du Panthéon du Faso à travers des symboles endogènes et mémoriels. « Ce projet, qui date de 2018, demande à être actualisé et contextualisé. Il sera question, à travers le Panthéon du Faso, de procéder à la désignation de figures emblématiques, pionnières et fondatrices de nations ayant accompli des prouesses inégalées dans le domaine militaire, de la gouvernance, de la culture, des traditions et des savoirs… », a expliqué Dramane Konaté.

Une convention entre GENESIS et le Musée national a été signée à l’occasion. Et, des dires de M. Konaté, elle permettra à l’académie de, entre autres, tenir ses différentes sessions et rencontres dans les conditions idoines. Cette rentrée a en outre servir de cadre à l’installation officielle du président de l’ACADES et du collège des Sachants.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Encadré

ACADÉMIE ENDOGÈNE DES SAVOIRS (ACADES)

Collège des Maîtres des Savoirs

Président : Professeur émérite (Yves Dakouo)

Mentors Séniors/Maîtres de la Sagesse

Anselme Titianma Sanou (Archevêque/Anthropologue)

Pacéré Titinga (Notable/Bendrologue)

Mélégué Traoré (Notable/Traditionaliste)

Ousmane Amirou Dicko (Notable/Traditionaliste)

Boubakari Dicko (Notable/Traditionaliste)

Mahamoudou Ouédraogo (Homme de culture et des savoirs)

Racine Hakilifa (Arts et lettres)

Martin Zongo (Académicien, dramaturge)

Oger Kaboré (Musicologue)

Jean Hubert Bazié (Journaliste écrivain)

Bali Nébié (Écrivain biologiste)

Racine Bangda (Savoirs locaux)

Konomba Traoré ( Dozoba ; tradi-thérapeute)

Drabo Yakouba (Dozoba, environnementaliste)

Ounténi Yamba Combary (Endogéniste)

Racine Finatawa (Sciences humaines et sociales)

Doti Bruno Sanou (Historien)

Jean Magloire Somé (Égyptologue)

Thierry Millogo (Spiritualiste)

Moussa Konfé (Sociologue)

Racine Maat (Genre et savoirs)

Bernadette Dao Sanou (Éducatrice)

Mariamé Coulibaly (Experte en genre)

Princesse Juliette Kongo (Musée de la femme)

Kadi Dramé (Psycho-communicatrice)

Mme Ouédraogo Marie/Sebgo (Linguiste, fabuliste)

Coordination :

Président de l’ACADES : Dramane Konaté (Prof. ès qualités en endo-structuralisme ou endogénologie)

Vice-présidente : Mme Laurence Zoungrana (Actrice du livre et de la documentation)

Éditeur : M. Sidnomwendé Nestor KOAMA (Groupe IKS)

Communicateur : M. Cheikh Omar Zoré (Écrivain)

Assistante financière : Mme Diane Kagambega (AC)

Assistant technique : M. Siaka Soura (Enseignant)

Assistant technique : M. Idrissa Sawadogo (Étudiant)

TSPZ

Burkina 24

