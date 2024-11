Burkina Faso : La 4ème édition du « Volleyball Day for the amateur » voit le sacre de l’équipe du BBDA

Les pratiquants amateurs du volleyball ont été une fois de plus à l’honneur ce jeudi 31 octobre 2024, à Ouagadougou, à travers la 4ème édition du «Volley Ball Day for the Amateur» (VBDA). Cette compétition est organisée par l’association pour la promotion du Sport au Burkina Faso, avec pour objectif d’offrir une compétition aux joueurs amateurs et vétérans de la discipline. L’édition de ce volley indoor (en salle) a connu le sacre de l’équipe du BBDA au Time break.

Offrir une compétition aux joueurs amateurs et anciens de ce sport du volley-ball, et par ricochet donner un cadre d’expression à ces amoureux de la discipline qui n’ont pas l’occasion de se faire valoir, de le faire, sont entre autres les raisons qui ont fait naître cette initiative de l’Association pour la Promotion du Sport au Burkina Faso.

Pour sa 4ème édition, après 9 équipes au départ c’est bien l’équipe du BBDA et celle du Top contact/SONABEL qui ont joué la finale. Parlant d’amateurs et vétérans de ce sport, la finale de cette année a démontré des qualités.

Déjà, juste au moment du premier temps mort du premier set, les deux équipes sont descendues avec 8 points chacune. A la fin de ce set c’est l’équipe du BBDA qui l’a emporté avec 25 points contre 23. (1 set à 0).

A la reprise du deuxième, l’équipe du BBDA en confiance, au début s’est fait arracher le set (1 set partout). Place au Time break (première équipe à avoir les 15 points avec 2 points d’écart gagne la rencontre).

Une phase remportée par l’équipe du BBDA (15-13). Parlant de qualité de jeu, le déroulement du match l’a démontré. C’est l’autre objectif qui a été assigné à cette initiative, selon son promoteur Zakaria Ben Nana par ailleurs président de l’association.

« En tant qu’organisateur on voit plus les défis à relever, mais on peut déjà dire qu’il y a un grain de satisfaction. Toutes les équipes n’ont pas pu prendre part au regard des évènements comme le SIAO, la journée du 31 qui est une journée nationale.

Mais les équipes ont fait un effort pour participer. Cette année, on a réussi à aller plus loin en terme de mobilisation et d’engouement autour de la compétition », s’est satisfait le président de cette association.

L’édition s’est refermée sous le regard du président de la fédération burkinabè du Volley-ball Casimir Sawadogo. Il a félicité le comité d’organisation de cette initiative. « Nous savons que ce n’est pas facile d’organiser une compétition, nous le félicitons. Vous avez vu qu’il sont partis au Time break et plus tard nous espérons voir les deux équipes au championnat», a salué le président.

D’après les règles de cette édition le match s’est joué en 2 sets gagnants. Un set est, en rappel gagné avec 25 points et avec au moins deux points d’écart. Aussi, toutes les équipes qui ont pris part ont été mixtes. Elles sont réparties avec des attestations et d’autres avec des trophées et des gadgets.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

