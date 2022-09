« Volleyball Day for the amateur » 2022 : Top Contact prend sa revanche sur Planète Sport

« Volleyball Day for the amateur » 2022 : Top Contact prend sa revanche sur Planète Sport

La deuxième édition de la compétition de volleyball indoor, dénommée « Volley ball Day for the amateur (VBDA) », débutée dans la matinée de ce samedi 17 septembre 2022 s’est clôturée dans la soirée, avec le Top Contact comme vainqueur de l’édition.

La suite après cette publicité

Le volleyball indoor dénommée « Volley ball Day for the amateur (VBDA) » est une compétition organisée par l’Association pour la promotion du Sport au Burkina Faso afin de promouvoir, le sport pour tous, le volleyball comme sport de maintien et par ailleurs offrir une compétition aux joueurs amateurs et anciens de ce sport, selon le président de l’association, Zakaria Ben Nana.

A sa deuxième édition refermée ce samedi 17 septembre 2022, cette compétition qui se veut également un cadre de promotion de clubs amateurs du volley-ball a connu la participation de 5 équipes soit plus de 10 matches au total. L’équipe de planète sport et celle de top contact ont été les plus coriaces car arrivées à terme de cette compétition.

Et comme le dictent les règles du volley-ball, un match de Volley-ball se joue en 3 sets gagnants. Un set est gagné avec 25 points et avec au moins deux points d’écart. A cette finale, l’équipe de Top contact a été celle qui a été la plus décisive en la remportant à l’issue de deux sets comme l’ont prescrit les organisateurs.

Néanmoins il a fallu attendre le Time Break pour voir cette équipe prendre sa revanche de sa défaite en finale de l’édition dernière. Pour le président de l’association, la réduction du nombre de ce temps de jeux est due au fait que toute la compétition se joue en une seule journée, donc un choix pour permettre à toutes les équipes de jouer la compétition.

« C’est au moral que s’est jouée cette victoire. Nous avons tout donné et il a fallu rester forts mentalement. Nous sommes une famille, nous sommes toujours ensemble et je pense que le tout s’est joué de là », a indiqué la capitaine des vainqueurs, Rose Sanon.

De l’autre côté les joueurs même s’ils restent dans l’esprit du fair-play, ont indiqué échouer pour le nombre de 7 qu’ils ont joué toute la journée, car selon Jonas Sié Kam, « nous avons joué plus de Time Break depuis la journée ».

En rappel cette compétition est une initiative de l’association pour la promotion du Sport au Burkina Faso, qui est née en mai 2022.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

publicite