64 ans des Forces armées nationales : Une délégation gouvernementale au chevet des blessés de guerre

En marge de la commémoration du 64e anniversaire des Forces Armées Nationales, une délégation gouvernementale avec à sa tête le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Général de Brigade Kassoum COULIBALY, a rendu visite aux blessés en opérations à l’Hôpital militaire Capitaine Hallassane Coulibaly, sis au Camp Sangoulé Lamizana.

Elle est allée s’enquérir de l’état de santé des Combattants blessés et leur témoigner tout le soutien et la solidarité du gouvernement, et au-delà, celui du peuple burkinabè tout entier pour leur engagement et leur sacrifice.

Instruite par le Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, cette visite visait à souhaiter un prompt rétablissement à ces dignes fils de notre pays et à reconnaître leur engagement, leur bravoure et leur patriotisme.

« Le Président du Faso, par notre voix, encourage et félicite chaleureusement le personnel du service de santé des armées pour leur dévouement et la qualité des soins offerts au quotidien à ces braves blessés en opération » a déclaré le Ministre de la Santé, le Dr Robert Lucien KARGOUGOU.

Source : Etat-major général des armées du Burkina Faso

