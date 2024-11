Soutien à la transition : Les populations de Bittou reconnaissantes aux FDS

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les populations et les organisations de veille citoyenne des vingt-six (26) villages de Bittou ont organisé, le samedi 2 novembre 2024, à la gare routière, un meeting de soutien aux autorités de la transition dirigée par le Capitaine Ibrahim Traoré, aux forces combattantes et aux familles des FDS et des Volontaires pour la Défense de la Patrie tombés dans le cadre de la reconquête du territoire national.

La suite après cette publicité

Tour à tour, les représentants de Naaba Kiibkorgo, chef de Bittou, les religieux, le président de la délégation spéciale, les membres de la veille citoyenne et la représentante des femmes ont réaffirmé leur soutien aux actions du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, qu’ils considèrent comme le sauveur de la commune de Bittou.

Selon les leaders de la veille citoyenne, l’avènement du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR2) a redonné sourire et espoir aux populations de Bittou. C’est pourquoi, toujours selon le coordonnateur Moubarak Diessongo, les populations de Bittou et la coordination des organisations de veille citoyenne des 26 villages ne sont pas restées les bras croisés face aux ennemis de la nation.

L’occasion a été saisie par Mohamed Lamine Diarra, président de la délégation spéciale de la commune de Bittou, pour saluer l’initiative. « Cette activité honore les vaillants hommes qui se battent pour la reconquête du territoire. J’appelle la population à plus de collaboration avec les FDS et les VDP en dénonçant les suspects », a-t-il déclaré.

En marge du meeting, la veille citoyenne a remis des vivres d’une valeur de 3 243 000 FCFA et deux appareils de communication pour soutenir les forces combattantes et les familles des FDS tombées dans les opérations de sécurisation du territoire. Séance tenante, une collecte volontaire d’argent a permis de réunir 106 000 FCFA pour soutenir les VDP de la commune.

Pour la représentante des femmes, Adama Saré, le Capitaine Ibrahim Traoré est un sauveur. « Il a essuyé nos larmes et redonné vie aux veuves et aux orphelins. Sans le MPSR2, nous serions soit morts, soit réfugiés hors des frontières. Pour cela, nous lui disons merci et j’invite les femmes à ne pas rester passives. Nous devons aider les forces combattantes en fournissant des renseignements et en dénonçant tous les suspects », a ajouté Mme Saré.

Source : Agence d’information du Burkina (AIB)

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite